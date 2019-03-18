Глава судейства РФС: в матче "Спартак" - "Зенит" был пенальти на Дзюбе

Теги спартак москвазенит санкт-петербургартём дзюбаилья кутеповалександр егоров

Глава судейства РФС: в матче "Спартак" - "Зенит" был пенальти на Дзюбе

Глава судейского департамента РФС Александр Егоров считает, что арбитр Владимир Москалев должен был назначать пенальти в матче 20-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (1:1) за фол защитника "красно-белых" Ильи Кутепова на форварде гостей Артеме Дзюбе.

"Момент с борьбой Кутепова с Дзюбой – это пенальти. Конечно, пенальти. Потому что, скажем так по-простому, Кутепов выставил шпагу, а Дзюба пробросил мяч и через эту ногу упал", - приводят слова Егорова российские СМИ.

Напомним, что этот эпизод произошел в начале второго тайма при счете 1:1.

После матча "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Спартак" остался на пятом месте.

Не пропустите: Уткин указал на грубую судейскую ошибку в матче "Спартак" - "Зенит" и призвал ввести в РПЛ систему VAR. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Адвокат: врач "Зенита" не получил разрешение на посещение Кокорина

Адвокат: врач "Зенита" не получил разрешение на посещение Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов