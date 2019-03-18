Глава судейства РФС: в матче "Спартак" - "Зенит" был пенальти на Дзюбе

Глава судейского департамента РФС Александр Егоров считает, что арбитр Владимир Москалев должен был назначать пенальти в матче 20-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (1:1) за фол защитника "красно-белых" Ильи Кутепова на форварде гостей Артеме Дзюбе.

"Момент с борьбой Кутепова с Дзюбой – это пенальти. Конечно, пенальти. Потому что, скажем так по-простому, Кутепов выставил шпагу, а Дзюба пробросил мяч и через эту ногу упал", - приводят слова Егорова российские СМИ.

Напомним, что этот эпизод произошел в начале второго тайма при счете 1:1.

После матча "Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Спартак" остался на пятом месте.

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