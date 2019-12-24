Глава "Торпедо" прокомментировал продление контракта с Игнашевичем

Президент "Торпедо" Елена Еленцева рассказала, почему клуб решил продлить контракт с главным тренером Сергеем Игнашевичем. Об этом сообщает "Чемпионат".



Новое соглашение специалиста с командой рассчитано до лета 2023 года.



"Сергей Игнашевич - молодой, целеустремлённый и амбициозный тренер. Первая часть сезона подтвердила наши ожидания, и команда под руководством тренерского штаба, в котором Сергей Николаевич играет важную роль, продемонстрировала яркий и эффективный футбол", - сказала Еленцева.

После 25 туров ФНЛ "Торпедо" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 51 балл.

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