Глава тульского "Арсенала" об аренде Глушенкова: "Нас и Месси интересует, но позволить его мы не можем"

Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев высказался о возможном трансфере на правах аренды хавбека "Спартака" Максима Глушенкова в его клуб.

"О нашем интересе к Глушенкову я впервые слышу.

Интересен ли он нам? Нас интересует и Месси, но позволить его мы не можем", - заявил Аджоев.

Ранее сообщалось, что пять клубов РПЛ ведут борьбу за полузащитника.

Напомним, прошлый сезон 21-летний футболист провел в аренде в "Крыльях Советов". Всего за самарский клуб он сыграл 10 матчей и забил 3 мяча.

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