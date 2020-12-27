Глава УЕФА раскритиковал президента "Реала"

Президент УЕФА Александр Чеферин подверг критике президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, который ранее заявил о поддержке идеи создания европейской Суперлиги для топ-клубов.

"Перес мечтает о Суперлиге уже 30 лет. А вот два основных кандидата на пост президента "Барселоны" выступают против создания Суперлиги. Также против "Бавария", "Ювентус" и английские топ-клубы. Перес думает лишь о сегодняшнем или завтрашнем дне, но не думает о будущем. До 2024 года точно ничего не изменится, мы уже продали права на трансляцию матчей Лиги Чемпионов.

Мы не собираемся проводить матчи еврокубков в выходные, чтобы не нарушить систему проведения поединков в национальных чемпионатах. Но мы планируем изменить систему еврокубков, чтобы они стали более интересными", - приводит слова Чеферина AS.

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