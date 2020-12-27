Глава УЕФА раскритиковал президента "Реала"
Президент УЕФА Александр Чеферин подверг критике президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, который ранее заявил о поддержке идеи создания европейской Суперлиги для топ-клубов.
"Перес мечтает о Суперлиге уже 30 лет. А вот два основных кандидата на пост президента "Барселоны" выступают против создания Суперлиги. Также против "Бавария", "Ювентус" и английские топ-клубы. Перес думает лишь о сегодняшнем или завтрашнем дне, но не думает о будущем. До 2024 года точно ничего не изменится, мы уже продали права на трансляцию матчей Лиги Чемпионов.
Мы не собираемся проводить матчи еврокубков в выходные, чтобы не нарушить систему проведения поединков в национальных чемпионатах. Но мы планируем изменить систему еврокубков, чтобы они стали более интересными", - приводит слова Чеферина AS.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14