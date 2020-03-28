Глава УЕФА сделал заявление касательно сроков возобновления сезона

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Глава УЕФА сделал заявление касательно сроков возобновления сезона

Глава УЕФА Александер Чеферин высказался о возможных сроках возобновления сезона.

"Мы рассматриваем три варианта. Возобновить турниры в середине мая, в начале июня или в конце июня. Если не сможем вложиться в эти сроки, то сезон, скорее всего, будет потерян.

Мы постоянно контактируем с руководством лиг и клубом. У нас создана рабочая группа. Постараемся найти оптимальное решение. А пока мы вынуждены ждать", - заявил Чеферин.

Напомним, что все европейские турниры, помимо чемпионата Беларуси, были приостановлены из-за коронавируса.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

В средине мая было бы терпимо. Тогда модно и провести полуфиналы Лиги Чемпионов по две игры.

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