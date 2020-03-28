Глава УЕФА сделал заявление касательно сроков возобновления сезона
Глава УЕФА Александер Чеферин высказался о возможных сроках возобновления сезона.
"Мы рассматриваем три варианта. Возобновить турниры в середине мая, в начале июня или в конце июня. Если не сможем вложиться в эти сроки, то сезон, скорее всего, будет потерян.
Мы постоянно контактируем с руководством лиг и клубом. У нас создана рабочая группа. Постараемся найти оптимальное решение. А пока мы вынуждены ждать", - заявил Чеферин.
Напомним, что все европейские турниры, помимо чемпионата Беларуси, были приостановлены из-за коронавируса.
Читайте также: УЕФА грозится не допустить в еврокубки клубы из стран, в которых аннулируют результаты чемпионатов. | http://soccernews.ru
главное
-
Футболисты "Баварии" согласились на небольшое понижение зарплаты
-
РПЛ может возобновиться в июле
-
УЕФА грозится не допустить в еврокубки клубы из стран, в которых аннулируют результаты чемпионатов
-
"Зенит" назвал "Наполи" стоимость Азмуна
-
Табарес уволен с поста главного тренера сборной Уругвая. Он возглавлял команду 14 лет
Лента новостей
-
"Бавария" намерена перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" попросит Погба поспособствовать трансферу Гризманна
-
1
"Реал" не планирует понижать зарплату игрокам и персоналу
-
Луис Энрике поделился мнением о Серхио Рамосе
-
1
"Ювентус" не будет платить зарплату четыре месяца
-
Крауч рассказал о своей встрече с Роналдо на пляже
-
Четыре европейских топ-клуба заинтересованы в воспитаннике "Эспаньола"
-
1
Глава УЕФА сделал заявление касательно сроков возобновления сезона
-
Пирес составил символическую сборную из футболистов, с которыми выступал
-
ЦСКА интересуется вингером "Ливерпуля"
-
2
Луис Энрике: "Я не мог говорить Месси, как необходимо играть"
-
Canal+ отказывается платить французской Лиге 1
-
Футболисты ЦСКА будут заниматься дома до 7 апреля
-
Луис Энрике: "Испания может выиграть Евро"
-
1
Экс-тренер "Айнтрахта": "Йович разрушает свою карьеру"
-
"Минск" вышел победителем из дерби, БАТЭ проиграл "Славии" и другие результаты 2-го тура чемпионата Беларуси
-
Сычев ответил на вопрос о лучшем тренере в мире
-
Тренер "Зенита" показала несколько упражнений для людей, сидящих дома
-
Футболисты "Баварии" согласились на небольшое понижение зарплаты
-
"Манчестер Юнайтед" намерен выкупить Игало
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4