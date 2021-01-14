Глава "Уфы": "Хотели бы подписать Роналду и Месси. И Урунова тоже"

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался по поводу слухов о возможном трансфере Остона Урунова из "Спартака".



"Мы бы не отказались от приобретения Криштиану Роналду. Мы бы не отказались от приобретения Лионеля Месси. От приобретения Урунова тоже бы не отказались. Вот так могу сказать", – приводит слова Мурзагулова Sport24.ru.



Напомним, узбекский полузащитник перешел из "Уфы" в "Спартак" в августе 2020 года. В сезоне 2020/2021 в РПЛ хавбек выходил на поле 8 раз, но не смог отметиться голевыми действиями.



Transfermarkt оценивает игрока в 1.5 млн евро. Контракт с "красно-белыми" рассчитан до 30 июня 2025 года.



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