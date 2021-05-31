Глава "Уфы" показал откровенную фотосессию с хоккейной красавицей

Фото: инстаграм Мурзагулова

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов опубликовал откровенные фото с одной из главных хоккейных красавиц России Ульяной Тригубчак.

"Вы пока обсуждайте, но не отписывайтесь!" - подписала фото Тригубчак.

"А вы думали, я тут рыдаю сижу? #comingout (отовсюду сразу)", - написал Мурзагулов.

Подписчики посчитали, что хэштег про каминг-аут означает раскрытие информации о том, что Мурзагулов и Тригубчак состоят в отношениях.

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