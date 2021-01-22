Глава "Уфы" сравнил новичка команды Олега Иванова с Криштиану Роналду
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов объяснил, почему клуб подписал с полузащитником Олегом Ивановым контракт на 1,5 года, несмотря на его возраст.
Напомним, что в августе футболисту исполнится 35 лет. Он присоединился к башкирской команде на правах свободного агента после ухода из "Ахмата".
"Мы давно ждали этот трансфер. Иванов входит в тренерскую концепцию Рахимова. Они хорошо друг друга знают, доверяют. Это тот трансфер, который может стать для нашей команды достаточно значимым.
Возраст? При его отношении к делу это детский возраст. Иванов ещё не один и не два года будет играть на высочайшем уровне. У него очень высокие требования к себе в плане дисциплины. Иванов, как Роналду, поиграет до 37 спокойно", - уверен Мурзагулов.
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