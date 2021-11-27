Глава "Уфы" ярко высказался о возможной продаже лучшего бомбардира РПЛ Агаларова
Фото твиттер РПЛ
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, как обстоят дела с потенциальным трансфером форварда Гамида Агаларова.
"И мы, и Гамид, и его представители понимаем, что поступающие пока предложения недостойны лучшего, как мы уверены, нападающего России. И мы, и Гамид считаем, что надо посмотреть, подождать. Надо доказать всем, что это не временный успех, и только потом принимать решение.
Может ли "Уфа" продать его в зимнее трансферное окно? Думаю, что это маловероятно. Некоторые журналисты пишут, что, по их мнению, он во второй половине сезона сдуется. Давайте посмотрим, сдуется или нет. Мы, видя эти предложения, пока просто улыбаемся. Мы знаем то, что другие о нём не знают, - он точно не сдуется. Мы знаем причины, по которым футболисты сдуваются, а Гамид точно не из таких людей.
От каких клубов есть предложения? И от российских, и от зарубежных. Страны пока называть не буду, потому что это будет неправильно", - сказал Мурзагулов.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Агаларов забил 13 голов в 15 матчах и является лучшим бомбардиром турнира.
Ранее стало известно, что "Уфа" рассчитывает выручить от продажи нападающего не менее 10 миллионов евро.
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