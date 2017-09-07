Глава Внешэкономбанка: "Сейчас у ЦСКА начальная стадия погашения кредита по стадиону"

Глава Внешэкономбанка, являющегося основным инвестором строительства стадиона ЦСКА, Сергей Горьков прокомментировал слухи о возможной продаже столичного клуба.

"О том, что Гинер может продать клуб, я слышал из СМИ. Это дело владельца ЦСКА. Мы только являемся кредитором стадиона. Сейчас у ЦСКА начальная стадия погашения кредита по стадиону. Финансирование проекта завершилось в конце прошлого года. Сейчас грейс-период, предполагалось, что в этом году ЦСКА не должен был гасить кредиты, есть только незначительная сумма к погашению. Основные платежи будут позже.

Это было сделано специально, чтобы ЦСКА мог "разогнать" стадион. Пока задача не погашать кредит, а привлечь больше болельщиков", - сказал он.

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