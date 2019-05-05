Глава "Зенита" назвал цели команды после чемпионства

Теги зенит санкт-петербургалександр медведев

Глава "Зенита" назвал цели команды после чемпионства

Президент "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, какие цели стоят перед командой после завоевания титула чемпиона России.

"Будем ставить задачи уже европейского уровня. Еврокубок? Мы будем играть в Лиге чемпионов. Не будем заниматься маниловщиной, первая задача - выйти из группы", - приводят слова Медведева российские СМИ.

"Зенит" в следующем сезоне будет посеян в первой корзине при жеребьевке группового турнира Лиги Чемпионов.

Для петербургского клуба чемпионский титул стал пятым в истории.

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