Глава "Зенита" назвал причину ухода из команды Маркизио

Теги зенит санкт-петербургклаудио маркизиоалександр медведев

Глава "Зенита" назвал причину ухода из команды Маркизио
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему клуб принял решение расстаться с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.

"К сожалению, последствия травм, перенесенных Маркизио за время карьеры, не позволили ему сыграть по максимуму. Он провел за "Зенит" 15 матчей, забил 2 гола и всей своей работой показывал высокопрофессиональное отношение к делу, преданность клубу, цвета которого он с гордостью носил. И мы это ценим.

Конечно, очень жаль, что в 33 года ему пришлось перенести сложную операцию. И после долгих раздумий и обсуждений мы приняли решение о расторжении контракта. Так будет лучше и для Клаудио, и для клуба", - приводят слова Медведева российские СМИ.

Маркизио выступал за "Зенит" с сентября 2018 года. Отметим, что игрок не появлялся на поле с февраля этого года.

Не пропустите: Маркизио: "Давай, "Зенит", вперед к победе, сегодня и всегда". | http://soccernews.ru
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