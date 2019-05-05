Глава "Зенита" оценил возможность вручения золотой медали Кокорину



Президент "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о возможном вручении золотой чемпионской медали нападающему команды Александру Кокорину, который содержится в СИЗО "Бутырка".

"Все игроки, которые имеют право на получение медали, получат ее", – приводят слова Медведева российские СМИ.

В нынешнем сезоне 28-летний Кокорин провел три матча в чемпионате России.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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