Глава "Зенита" высказался о будущем Заболотного

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Глава "Зенита" высказался о будущем Заболотного
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал будущее в команде нападающего Антона Заболотного.

"Заболотный играет за "Зенит-2", вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в "Зените-2", - приводят слова Медведева российские СМИ.

Ранее сообщалось, что форвард отказался переходить в "Сочи".

Заболотный перешел в "Зенит" в январе 2018 года из "Тосно" за 1,5 миллиона евро. Всего за петербургский клуб он провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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