Главная битва первого круга: "Манчестер Юнайтед" против "Манчестер Сити"

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Главная битва первого круга: "Манчестер Юнайтед" против "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед"  –  "Манчестер Сити"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Майкл Оливер

16-й тур английской Премьер-Лиги завершится центральным событием не только текущего уик-энда, но и всей первой половины сезона. В бескомпромиссном противостоянии сойдутся два непримиримых и злейших противника из одного города "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Команды занимают две первых строчки в турнирной таблице. Правда, "горожане" благодаря своей потрясающей победной серии опережают "красных дьяволов" на целых восемь пунктов, а ближайшая победа на "Олд Траффорд" позволит ребятам Пепа Гвардиолы не только повторить рекорд "Арсенала" 2002 года по количеству побед подряд (14), но и сделать весомую заявку на чемпионство еще до экватора внутренней кампании.

Любопытно, что с тех пор как "Сити" нанес поражение "Юнайтед" в выездном матче в сентябре прошлого года, подопечные Жозе Моуринью так и никому не проиграли в родных стенах, а это уже 24 встречи. "Красные дьяволы" как только могут стараются сократить отставание от своих соседей, но "горожане" в этом сезоне выступают просто потрясающе. Даже небольшой кризис в игре "Сити", который наблюдается в последних трех турах обходится для них без потери очков. Во всех трех предыдущих матчах подопечные Гвардиолы дожимали соперника на последних минутах, а порой и секундах. Без удачи, конечно, не обходилось, но везет, как правило, сильнейшим.

После потрясающей победы над "Арсеналом" на прошлых выходных, "Манчестер Юнайтед" по идеи должен подходить к схватке в прекрасном расположении духа. Кроме того, подопечные Моуринью понимают, что отступать им уже просто некуда – на своем поле против главного конкурента нужно брать только максимум очков. Единственное, что им в этом точно не поможет Поль Погба, который схлопотал справедливое удаление на "Эмирейтс". В стане "Манчестер Сити" до последнего волновались по поводу состояния Давида Силвы, но по последней информации, испанец все-таки сможет помочь своей команде в столь ответственном поединке.

Интересные факты противостояния "Манчсетер Юнайтед" и "Манчестер Сити":

В последний раз "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" у себя дома в апреле 2015. Тогда "красные дьяволы" на дубль Агуэро ответили точными выстрелами Янга, Феллаини, Маты и Смоллинга.

В рамках Премьер-Лиги "горожане" на "Олд Траффорд" забили 27 голов. А это больше, чем любая другая команда, кроме "Челси", у которых такой же показатель. Правда, "голубые" добыли на одну выездную победу меньше (пять), нежели "пенсионеры" (шесть).

Подопечные Жозе Моуринью не проигрывают на протяжении последних 24 домашних матчей, в то время, как победная серия ребят Пепа Гвардиолы в АПЛ составляет уже 13 поединков.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Юнайтед: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Матич, Эррера, Янг, Лингард, Мартиаль, Лукаку

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед""Манчестер Сити":

Поединок манчестерских грандов – это как раз тот случай, в котором с одинаковой долей вероятности может быть каждый из трех возможных результатов. Я бы точно не ставил на какой-то конкретный исход, но верю в то, что обе команды забьют.

Букмекеры также фаворита не выделяют, но все же небольшое преимущество отдают "горожанам" – 2.25. В то время, как коэффициент на победу "красных дьяволов" равняется 3.2.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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