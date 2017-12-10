Главная битва первого круга: "Манчестер Юнайтед" против "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Майкл Оливер

16-й тур английской Премьер-Лиги завершится центральным событием не только текущего уик-энда, но и всей первой половины сезона. В бескомпромиссном противостоянии сойдутся два непримиримых и злейших противника из одного города "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Команды занимают две первых строчки в турнирной таблице. Правда, "горожане" благодаря своей потрясающей победной серии опережают "красных дьяволов" на целых восемь пунктов, а ближайшая победа на "Олд Траффорд" позволит ребятам Пепа Гвардиолы не только повторить рекорд "Арсенала" 2002 года по количеству побед подряд (14), но и сделать весомую заявку на чемпионство еще до экватора внутренней кампании.

Любопытно, что с тех пор как "Сити" нанес поражение "Юнайтед" в выездном матче в сентябре прошлого года, подопечные Жозе Моуринью так и никому не проиграли в родных стенах, а это уже 24 встречи. "Красные дьяволы" как только могут стараются сократить отставание от своих соседей, но "горожане" в этом сезоне выступают просто потрясающе. Даже небольшой кризис в игре "Сити", который наблюдается в последних трех турах обходится для них без потери очков. Во всех трех предыдущих матчах подопечные Гвардиолы дожимали соперника на последних минутах, а порой и секундах. Без удачи, конечно, не обходилось, но везет, как правило, сильнейшим.

После потрясающей победы над "Арсеналом" на прошлых выходных, "Манчестер Юнайтед" по идеи должен подходить к схватке в прекрасном расположении духа. Кроме того, подопечные Моуринью понимают, что отступать им уже просто некуда – на своем поле против главного конкурента нужно брать только максимум очков. Единственное, что им в этом точно не поможет Поль Погба, который схлопотал справедливое удаление на "Эмирейтс". В стане "Манчестер Сити" до последнего волновались по поводу состояния Давида Силвы, но по последней информации, испанец все-таки сможет помочь своей команде в столь ответственном поединке.

Интересные факты противостояния "Манчсетер Юнайтед" и "Манчестер Сити":

В последний раз "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" у себя дома в апреле 2015. Тогда "красные дьяволы" на дубль Агуэро ответили точными выстрелами Янга, Феллаини, Маты и Смоллинга.

В рамках Премьер-Лиги "горожане" на "Олд Траффорд" забили 27 голов. А это больше, чем любая другая команда, кроме "Челси", у которых такой же показатель. Правда, "голубые" добыли на одну выездную победу меньше (пять), нежели "пенсионеры" (шесть).

Подопечные Жозе Моуринью не проигрывают на протяжении последних 24 домашних матчей, в то время, как победная серия ребят Пепа Гвардиолы в АПЛ составляет уже 13 поединков.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Юнайтед: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Матич, Эррера, Янг, Лингард, Мартиаль, Лукаку

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити":

Поединок манчестерских грандов – это как раз тот случай, в котором с одинаковой долей вероятности может быть каждый из трех возможных результатов. Я бы точно не ставил на какой-то конкретный исход, но верю в то, что обе команды забьют.

Букмекеры также фаворита не выделяют, но все же небольшое преимущество отдают "горожанам" – 2.25. В то время, как коэффициент на победу "красных дьяволов" равняется 3.2.

Богдан Архипенко

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