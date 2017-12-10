Главная битва первого круга: "Манчестер Юнайтед" против "Манчестер Сити"
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Майкл Оливер
16-й тур английской Премьер-Лиги завершится центральным событием не только текущего уик-энда, но и всей первой половины сезона. В бескомпромиссном противостоянии сойдутся два непримиримых и злейших противника из одного города "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Команды занимают две первых строчки в турнирной таблице. Правда, "горожане" благодаря своей потрясающей победной серии опережают "красных дьяволов" на целых восемь пунктов, а ближайшая победа на "Олд Траффорд" позволит ребятам Пепа Гвардиолы не только повторить рекорд "Арсенала" 2002 года по количеству побед подряд (14), но и сделать весомую заявку на чемпионство еще до экватора внутренней кампании.
Любопытно, что с тех пор как "Сити" нанес поражение "Юнайтед" в выездном матче в сентябре прошлого года, подопечные Жозе Моуринью так и никому не проиграли в родных стенах, а это уже 24 встречи. "Красные дьяволы" как только могут стараются сократить отставание от своих соседей, но "горожане" в этом сезоне выступают просто потрясающе. Даже небольшой кризис в игре "Сити", который наблюдается в последних трех турах обходится для них без потери очков. Во всех трех предыдущих матчах подопечные Гвардиолы дожимали соперника на последних минутах, а порой и секундах. Без удачи, конечно, не обходилось, но везет, как правило, сильнейшим.
После потрясающей победы над "Арсеналом" на прошлых выходных, "Манчестер Юнайтед" по идеи должен подходить к схватке в прекрасном расположении духа. Кроме того, подопечные Моуринью понимают, что отступать им уже просто некуда – на своем поле против главного конкурента нужно брать только максимум очков. Единственное, что им в этом точно не поможет Поль Погба, который схлопотал справедливое удаление на "Эмирейтс". В стане "Манчестер Сити" до последнего волновались по поводу состояния Давида Силвы, но по последней информации, испанец все-таки сможет помочь своей команде в столь ответственном поединке.
Интересные факты противостояния "Манчсетер Юнайтед" и "Манчестер Сити":
В последний раз "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" у себя дома в апреле 2015. Тогда "красные дьяволы" на дубль Агуэро ответили точными выстрелами Янга, Феллаини, Маты и Смоллинга.
В рамках Премьер-Лиги "горожане" на "Олд Траффорд" забили 27 голов. А это больше, чем любая другая команда, кроме "Челси", у которых такой же показатель. Правда, "голубые" добыли на одну выездную победу меньше (пять), нежели "пенсионеры" (шесть).
Подопечные Жозе Моуринью не проигрывают на протяжении последних 24 домашних матчей, в то время, как победная серия ребят Пепа Гвардиолы в АПЛ составляет уже 13 поединков.
Ориентировочные составы на игру:
Ман Юнайтед: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Матич, Эррера, Янг, Лингард, Мартиаль, Лукаку
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити":
Поединок манчестерских грандов – это как раз тот случай, в котором с одинаковой долей вероятности может быть каждый из трех возможных результатов. Я бы точно не ставил на какой-то конкретный исход, но верю в то, что обе команды забьют.
Букмекеры также фаворита не выделяют, но все же небольшое преимущество отдают "горожанам" – 2.25. В то время, как коэффициент на победу "красных дьяволов" равняется 3.2.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|15
|43
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|16
|32
|4
|Ливерпуль
|16
|30
|5
|Арсенал Лондон
|16
|29
|6
|Тоттенхэм
|16
|28
|7
|Бернли
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|16
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|16
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11