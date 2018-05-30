Главная звезда сборной Австрии может не сыграть с Россией

Ведущий защитник сборной Австрии Давид Алаба может не сыграть в товарищеском матче с Россией.

Тренерский штаб австрийцев может поберечь 25-летнего футболиста, который только восстановился после травмы.

Напомним, что матч Австрия - Россия состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Тренер сборной Австрии отметил нескольких российских футболистов. | http://soccernews.ru