Главная звезда сборной Австрии может не сыграть с Россией

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Главная звезда сборной Австрии может не сыграть с Россией

Ведущий защитник сборной Австрии Давид Алаба может не сыграть в товарищеском матче с Россией.

Тренерский штаб австрийцев может поберечь 25-летнего футболиста, который только восстановился после травмы.

Напомним, что матч Австрия - Россия состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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