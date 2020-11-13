"Главное, что не закончил". Гамулы отреагировал на интимное видео Дзюбы

Селекционер "Ростова" Игорь Гамула поделился мнением об интимном видео с участием нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, который мастурбировал на камеру.

"Главное, что начатое не закончил, тогда вообще была бы беда. Я досмотрел до конца, думал, сейчас как взорвется, вообще конец. А так я его поддержал. Понимаю, что у каждого личная жизнь, но нужно аккуратнее. А то если я еще что-то выставлю, тогда вообще конец будет", — сказал Гамула в эфире передачи "Коммент. Шоу" на одноименном YouTube-канале.

Артем с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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