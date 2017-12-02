Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон, Англия)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Андре Марринер (Бирмингем)

В 15 туре английской Премьер-Лиги главное блюдо будет подано на стадионе "Эмирейтс", где встретятся претенденты на титул лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". На данный момент команды занимают в турнирной таблице 4-ое и 2-ое места соответственно. Стоит отметить, что в текущем чемпионате обе команды показывают атакующий футбол, что с точки зрения красоты футбола говорит нам о том, что матч обещает быть результативным на забитые мячи.

Нынешний "Арсенал" играет достаточно бесшабашно – много забивает и позволяет делать то же самое соперникам. Хотя, в трех последних матчах АПЛ команда Арсена Венгера одержала три "сухие" победы. На этом фоне особенно выделяются 2:0 над "Тоттенхэмом" в лондонском дерби. Такой прогресс позволил "канонирам", впервые за долгое время, втиснуться в лигочемпионскую четверку.

В предыдущем туре, который прошел среди недели, "канониры" разгромили "Хаддерсфилд". Счет открыл Лаказетт на 3-й минуте, а после перерыва "Арсенал" забил еще 4 безответных мяча. Дублем отличился Жиру, который давно потерял место в старте, но все равно продолжает приносить пользу коллективу. Что интересно, Оливье после этих голов вышел на первую строчку по результативности среди французов в Премьер-лиге, обогнав Эрика Кантону.

"Канониры" очень мощно проводят домашние встречи. В рамках чемпионата Англии они выиграли все матчи на своем поле в нынешнем сезоне. Два последних поединка против "красных дьяволов" лондонцы в родных стенах также выиграли. В прошлой игре с "Хаддерсфилдом" травму получил нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт. Это ощутимая потеря для команды Арсена Венгера.

"Манчестер Юнайтед" при Жозе Моуринью лихо играет дома и на выезде против середнячков, а вот с сильными клубами португалец придерживается оборонительной тактики. Так было, к примеру, с "Челси" (0:1), "Ливерпулем" (0:0) и "Тоттенхэмом" (1:0).

В тоже время манкунианцы имеют второй показатель в Лиге по забитым голам, которых на счету команды 32. Также "красные дьяволы" могут похвастаться лучшей обороной в чемпионате – всего восемь пропущенных мячей.

В прошлом туре "Манчестер Юнайтед" едва не оступился в противостоянии с "Уотфордом". К перерыву команда Жозе Моуринью лидировала со счетом 3:0. Однако во втором тайме манкунианцы решили сыграть на удержание счета, а не на увеличение преимущества. Хозяева воспользовались ситуацией, забив дважды за 16 минут до конца основного времени. От нервной концовки "красных дьяволов" спас Лингард, забивший за пять минут до финального свистка важнейший мяч.

Стоит также отметить, что из последних 10 очных встреч команд в Лондоне, соперники по четыре раза обменялись победами и дважды была зафиксирована ничья. При этом, только в двух случаях команды забивали меньше двух голов в матче.

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Манчестера Юнайтед":

"Арсенал" не проигрывает на своем поле 19 матчей кряду

Два последних выезда на "Эмирейтс" закончились для манкунианцев с общим счетом 0:5

"Канониры" выиграли дома все матчи АПЛ этого сезона

В прошлом чемпионате "Арсенал" взял 4 очка в матчах с "Манчестер Юнайтед"

Ориентировочные составы на игру:

"Арсенал": Чех – Косиельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Колашинац, Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Санчес.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Эррера, Матич, Погба, Мата, Рэшфорд, Лукаку.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед":

"Арсенал" дома очки не терял в этом чемпионате. Игра с "Манчестер Юнайтед" важна для команды не только в плане турнирной борьбы, но и веры в свои силы, плюс тренерское противостояние в этой паре самое жаркое во всей АПЛ. "Манчестер Юнайтед" оправдывает ожидание любителей футбола своей игрой и результатами в этом сезоне. Команда Моуринью с первых туров идет в лидерах чемпионата Англии, стабильно набирая очки в родных стенах, а вот в гостях иногда оступается. Но к визиту в Лондон манкунианцы подходят с серией из 3 побед, ярко сыграв среди недели. Существует большая вероятность ничьей в этом матче.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу "Арсенала" коэффициент колеблется в районе 2.45 баллов. Шансы "Манчестер Юнайтед" на победу расцениваются чуть хуже (средний коэффициент – 2.85 баллов). В тоже время ничейный исход (коэффициент 3.35) специалисты считают наименее вероятным.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте: "Красные" в гостях у "чаек": "Брайтон" принимает "Ливерпуль"