Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

"Монако" – ПСЖ

Стадион: "Луи II"

Начало матча: 23:00

Арбитр: Франсуа Летексье

Еще в прошлом сезоне противостояние "Монако" и ПСЖ вызывало нешуточный интерес в плане интриги, сегодня же команды находятся в разном состоянии, пусть и соседствуют в турнирной таблице. Монегаски провалились в Лиге чемпионов и за тур до финиша заняли четвертое место в группе, где не было ни одного гранда, хотя явный аутсайдер в ней тоже отсутствовал. В итоге "РБ Лейпциг", "Порту" и "Бешикташ" определили, что именно "Монако" – это слабейшая команда в их квартете, команда Жардима смогла лишь дважды сыграть вничью, проиграв четыре встречи. Поможет ли "Монако" вылет из еврокубков в плане борьбы с ПСЖ за чемпионство? Сомнительно. Скорее лидеры команды, которые не ушли летом, утвердятся во мнении, что в прошлое трансферное окно совершили ошибку и постараются ее исправить уже в следующем году.

"Монако" чемпионате Франции отстает от ПСЖ на шесть очков, домашняя игра против парижан – фактически единственный шанс догнать соперника, который может оторваться на значительное расстояние и отыграть его в дальнейшем будет проблематично. К тому же накатывает на "Монако" "Лион", который может догнать монегасков, если те проиграют ПСЖ.

Главная цель парижан в текущем сезоне – Лига чемпионов, их состав позволяет выигрывать Лигу 1 без каких-либо проблем. Именно поэтому уверенное лидерство воспринимается буднично, и все взоры болельщиков устремлены на главный клубный турнир Европы, где парижанам пока также нет конкурентов. Они выиграли разгромно каждую игру и досрочно вышли из группы, атака ПСЖ – одна из сильнейших в Европе, "Бавария", "Селтик" и "Андерлехт" уже почувствовали это на себе. Вряд ли кто-то хочет получить парижан в соперники в 1/8 финала.

В Лиге 1 ПСЖ потерял только четыре очка, скорее всего тут сказалась некоторая недооценка, небольшой спад. Невозможно выиграть все игры в сезоне, тем не менее, парижане вполне способны набрать рекордное количество очков.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 83 матча: 41 победа у "Монако", 17 – у ПСЖ, 25 ничьих.

В прошлом сезоне "Монако" выиграл на своем поле 3:1, в Париже команды сыграли вничью 1:1.

За последние десять лет ПСЖ выиграл у "Монако" только один раз.

Ориентировочные составы:

"Монако": Субашич, Туре, Глик, Жемерсон, Жорже, Тилеманс, Фабиньо, Моутиньо, Геззаль, Фалькао, Кейта.

ПСЖ: Ареола, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Юри, Вератти, Рабио, Пасторе, Мбаппе, Кавани, Неймар.

Прогноз на матч:

ПСЖ – фаворит матча, хотя "Монако" способен собраться на конкретную игру и на своем поле не проиграть. В целом расстановка сил в чемпионате не изменится, даже если парижане проиграют, но наверняка они захотят продолжить свою беспроигрышную серию и будут выходить заряженными на победу в матче против главного конкурента, игры против которого в прошлом складывались не лучшим образом.

Букмекеры предлагают на победу ПСЖ коэффициент 1.70, на "Монако" – 4.40, на ничью – 4.20.

Вячеслав Горбачев

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