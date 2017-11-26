Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

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Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ"Монако" – ПСЖ

Стадион: "Луи II"

Начало матча: 23:00

Арбитр: Франсуа Летексье

Еще в прошлом сезоне противостояние "Монако" и ПСЖ вызывало нешуточный интерес в плане интриги, сегодня же команды находятся в разном состоянии, пусть и соседствуют в турнирной таблице. Монегаски провалились в Лиге чемпионов и за тур до финиша заняли четвертое место в группе, где не было ни одного гранда, хотя явный аутсайдер в ней тоже отсутствовал. В итоге "РБ Лейпциг", "Порту" и "Бешикташ"  определили, что именно "Монако" – это слабейшая команда в их квартете, команда Жардима смогла лишь дважды сыграть вничью, проиграв четыре встречи. Поможет ли "Монако" вылет из еврокубков в плане борьбы с ПСЖ за чемпионство? Сомнительно. Скорее лидеры команды, которые не ушли летом, утвердятся во мнении, что в прошлое трансферное окно совершили ошибку и постараются ее исправить уже в следующем году.

"Монако"  чемпионате Франции отстает от ПСЖ на шесть очков, домашняя игра против парижан – фактически единственный шанс догнать соперника, который может оторваться на значительное расстояние и отыграть его в дальнейшем будет проблематично. К тому же накатывает на "Монако" "Лион", который может догнать монегасков, если те проиграют ПСЖ.

Главная цель парижан в текущем сезоне – Лига чемпионов, их состав позволяет выигрывать Лигу 1 без каких-либо проблем. Именно поэтому уверенное лидерство воспринимается буднично, и все взоры болельщиков устремлены на главный клубный турнир Европы, где парижанам пока также нет конкурентов. Они выиграли разгромно каждую игру и досрочно вышли из группы, атака ПСЖ – одна из сильнейших в Европе, "Бавария", "Селтик" и "Андерлехт" уже почувствовали это на себе. Вряд ли кто-то хочет получить парижан в соперники в 1/8 финала.

В Лиге 1 ПСЖ потерял только четыре очка, скорее всего тут сказалась некоторая недооценка, небольшой спад. Невозможно выиграть все игры в сезоне, тем не менее, парижане вполне способны набрать рекордное количество очков.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 83 матча: 41 победа у "Монако", 17 – у ПСЖ, 25 ничьих.

В прошлом сезоне "Монако" выиграл на своем поле 3:1, в Париже команды сыграли вничью 1:1.

За последние десять лет ПСЖ выиграл у "Монако" только один раз.

Ориентировочные составы:

"Монако": Субашич, Туре, Глик, Жемерсон, Жорже, Тилеманс, Фабиньо, Моутиньо, Геззаль, Фалькао, Кейта.

ПСЖ: Ареола, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Юри, Вератти, Рабио, Пасторе, Мбаппе, Кавани, Неймар.

Прогноз на матч:

ПСЖ – фаворит матча, хотя "Монако" способен собраться на конкретную игру и на своем поле не проиграть. В целом расстановка сил в чемпионате не изменится, даже если парижане проиграют, но наверняка они захотят продолжить свою беспроигрышную серию и будут выходить заряженными на победу в матче против главного конкурента, игры против которого в прошлом складывались не лучшим образом.

Букмекеры предлагают на победу ПСЖ коэффициент 1.70, на "Монако" – 4.40, на ничью – 4.20.

Вячеслав Горбачев 

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Команда М О
1 ПСЖ 14 38
2 Лион 14 29
3 Монако 14 29
4 Марсель 14 28
5 Нант 14 23
6 ФК Кан 14 22
7 Монпелье 14 20
8 Сент-Этьен 14 19
9 Ренн 14 18
10 Амьен 14 18
11 Труа 14 18
12 Дижон 14 18
13 Бордо 14 17
14 Тулуза 14 16
15 Генгам 14 15
16 Анжер 14 14
17 Страсбур 14 14
18 Ницца 14 14
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