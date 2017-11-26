Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ
"Монако" – ПСЖ
Стадион: "Луи II"
Начало матча: 23:00
Арбитр: Франсуа Летексье
Еще в прошлом сезоне противостояние "Монако" и ПСЖ вызывало нешуточный интерес в плане интриги, сегодня же команды находятся в разном состоянии, пусть и соседствуют в турнирной таблице. Монегаски провалились в Лиге чемпионов и за тур до финиша заняли четвертое место в группе, где не было ни одного гранда, хотя явный аутсайдер в ней тоже отсутствовал. В итоге "РБ Лейпциг", "Порту" и "Бешикташ" определили, что именно "Монако" – это слабейшая команда в их квартете, команда Жардима смогла лишь дважды сыграть вничью, проиграв четыре встречи. Поможет ли "Монако" вылет из еврокубков в плане борьбы с ПСЖ за чемпионство? Сомнительно. Скорее лидеры команды, которые не ушли летом, утвердятся во мнении, что в прошлое трансферное окно совершили ошибку и постараются ее исправить уже в следующем году.
"Монако" чемпионате Франции отстает от ПСЖ на шесть очков, домашняя игра против парижан – фактически единственный шанс догнать соперника, который может оторваться на значительное расстояние и отыграть его в дальнейшем будет проблематично. К тому же накатывает на "Монако" "Лион", который может догнать монегасков, если те проиграют ПСЖ.
Главная цель парижан в текущем сезоне – Лига чемпионов, их состав позволяет выигрывать Лигу 1 без каких-либо проблем. Именно поэтому уверенное лидерство воспринимается буднично, и все взоры болельщиков устремлены на главный клубный турнир Европы, где парижанам пока также нет конкурентов. Они выиграли разгромно каждую игру и досрочно вышли из группы, атака ПСЖ – одна из сильнейших в Европе, "Бавария", "Селтик" и "Андерлехт" уже почувствовали это на себе. Вряд ли кто-то хочет получить парижан в соперники в 1/8 финала.
В Лиге 1 ПСЖ потерял только четыре очка, скорее всего тут сказалась некоторая недооценка, небольшой спад. Невозможно выиграть все игры в сезоне, тем не менее, парижане вполне способны набрать рекордное количество очков.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 83 матча: 41 победа у "Монако", 17 – у ПСЖ, 25 ничьих.
В прошлом сезоне "Монако" выиграл на своем поле 3:1, в Париже команды сыграли вничью 1:1.
За последние десять лет ПСЖ выиграл у "Монако" только один раз.
Ориентировочные составы:
"Монако": Субашич, Туре, Глик, Жемерсон, Жорже, Тилеманс, Фабиньо, Моутиньо, Геззаль, Фалькао, Кейта.
ПСЖ: Ареола, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Юри, Вератти, Рабио, Пасторе, Мбаппе, Кавани, Неймар.
Прогноз на матч:
ПСЖ – фаворит матча, хотя "Монако" способен собраться на конкретную игру и на своем поле не проиграть. В целом расстановка сил в чемпионате не изменится, даже если парижане проиграют, но наверняка они захотят продолжить свою беспроигрышную серию и будут выходить заряженными на победу в матче против главного конкурента, игры против которого в прошлом складывались не лучшим образом.
Букмекеры предлагают на победу ПСЖ коэффициент 1.70, на "Монако" – 4.40, на ничью – 4.20.
Вячеслав Горбачев
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Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|38
|2
|Лион
|14
|29
|3
|Монако
|14
|29
|4
|Марсель
|14
|28
|5
|Нант
|14
|23
|6
|ФК Кан
|14
|22
|7
|Монпелье
|14
|20
|8
|Сент-Этьен
|14
|19
|9
|Ренн
|14
|18
|10
|Амьен
|14
|18
|11
|Труа
|14
|18
|12
|Дижон
|14
|18
|13
|Бордо
|14
|17
|14
|Тулуза
|14
|16
|15
|Генгам
|14
|15
|16
|Анжер
|14
|14
|17
|Страсбур
|14
|14
|18
|Ницца
|14
|14
|19
|Лилль
|14
|12
|20
|Метц
|14
|4