Главное северное дерби Италии: "Ювентус" принимает "Торино"

"Ювентус" – "Торино"

Стадион: "Ювентус Стэдиум" (Турин, Италия)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Пьеро Джакомелли (Триест)

Одним из самых ярких матчей шестого тура итальянской Серии А обещает стать туринское дерби. В последние годы именно "Ювентус" чаще всего становится победителем этих противостояний. Но "Торино" весьма неплохо начал новый сезон и имеет все шансы потрепать нервы принципиальному сопернику. По крайней мере, гости обязательно дадут бой "Ювентусу". Ведь в нападении у "быков" играют такие великолепные исполнители как Белотти, Ляйич и Фальке, которым определенно есть что доказывать.

"Ювентус" пока не терял очков во внутреннем первенстве: в 5 матчах туринцы добились 5 побед с общим счетом - 14:3. В последнем туре "бьянконери" в экономном режиме обыграли "Фиорентину" – 1:0, что было очень целесообразно, ведь после дерби им предстоит сыграть матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против греческого "Олимпиакоса". За 7 дней "Ювентус" проведет 3 матча, и в любом случае Аллегри придется расставлять приоритеты. По-прежнему не могут рассчитывать туринцы на Де Шильо, Хедиру, Пьяцу и Маркизио. Эти футболисты очень пригодились бы команде при таком жестком графике. Но "Ювентус", в целом справляется, и, не считая матча с "Барселоной", игра "бьянконери" не вызывает беспокойства.

"Торино" в текущем сезоне пока не проигрывал, команда расположилась на 5-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 11 очков. В прошлом туре "быки" на выезде добыли победу над "Удинезе" – 3:2. В том матче отличились Белотти и Ляйич, которые на данный являются лучшими бомбардирами команды, имея в своем активе по 3 гола. У "Торино" сформировался неплохой состав, способный побороться за еврокубки. Правда, наблюдается явный перевес в сторону атаки.

Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Торино":

В прошедшем сезоне матч между этими соперниками на "Ювентус Стэдиум" завершился ничьей – 1:1.

"Ювентус" не проигрывал "Торино" в 20 из 21 последних матчей во всех турнирах.

Беспроигрышная серия "Торино" в Серии А составляет 6 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

"Ювентус": Буффон, Лихштайнер, Ругани, Кьеллини, Сандро, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

"Торино": Сиригу, Ансальди, Нкулу, Войнович, Молинаро, Ринкон, Базелли, Яго Фальке, Ляйич, Ньянг, Белотти.

Прогноз на матч "Ювентус" – "Торино":

"Ювентус" считается фаворитом противостояния, однако просто так "Торино" не сдастся. Гости постараются воспользоваться своими сильными сторонами, вот только сдержать атаку "бьянконери" им вряд ли удастся.

На победу "Ювентуса" букмекеры предлагают коэффициент 1,39, на ничью – 5,10, на победу "Торино" – 7,20.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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