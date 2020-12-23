Главного арбитра матча "Ювентус" – "Фиорентина" могут отстранить

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Главного арбитра матча "Ювентус" – "Фиорентина" могут отстранитьСудью матча между "Ювентусом" и "Фиорентиной" Федерико Ла Пенну могут временно отстранить от обязанностей.

По сообщению La Gazzetta dello Sport, арбитр, вероятно, не получит назначения на матчи 15-го тура Серии А. Вероятно, причина такого решения заключается в следующих моментах игры: Ла Пенна должен был показать полузащитнику гостей "фиалок" Борхе Валеро вторую желтую карточку  во втором тайме и дважды не назначил пенальти в ворота "фиалок" в спорных ситуациях.

Напомним, в текущем сезоне уже четыре рефери на некоторое время отстранялись от судейства матчей.

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