Главного арбитра матча "Ювентус" – "Фиорентина" могут отстранить

Судью матча между "Ювентусом" и "Фиорентиной" Федерико Ла Пенну могут временно отстранить от обязанностей.

По сообщению La Gazzetta dello Sport, арбитр, вероятно, не получит назначения на матчи 15-го тура Серии А. Вероятно, причина такого решения заключается в следующих моментах игры: Ла Пенна должен был показать полузащитнику гостей "фиалок" Борхе Валеро вторую желтую карточку во втором тайме и дважды не назначил пенальти в ворота "фиалок" в спорных ситуациях.