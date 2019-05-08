Главного тренера "Анжи" Адиева дисквалифицировали на два матча РПЛ

Наставника "Анжи" Магомеда Адиева дисквалифицировали на два матча чемпионата России.

Напомним, 41-летний специалист оскорбил судей в матче 27-го тура РПЛ с "Енисеем". Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.



"После окончания матча Адиев позволил себе оскорбительные выражения в адрес судейской бригады, которые он высказал резервному судье. Он дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ)", - сказал Григорьянц.

Матч "Анжи" - "Арсенал" Тула состоится 10 мая. Начало - в 16:30 (мск).

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