Главного тренера "Анжи" Адиева дисквалифицировали на два матча РПЛ

Теги анжимагомед адиев

Главного тренера "Анжи" Адиева дисквалифицировали на два матча РПЛ

Наставника "Анжи" Магомеда Адиева дисквалифицировали на два матча чемпионата России. 

Напомним, 41-летний специалист оскорбил судей в матче 27-го тура РПЛ с "Енисеем". Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

"После окончания матча Адиев позволил себе оскорбительные выражения в адрес судейской бригады, которые он высказал резервному судье. Он дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ)", - сказал Григорьянц.

Матч "Анжи" - "Арсенал" Тула состоится 10 мая. Начало - в 16:30 (мск).

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