Главной трансферной целью "Реала" в ПСЖ является не Неймар

Главной трансферной целью мадридского "Реала" в ПСЖ является не бразильский форвард Неймар, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, королевский клуб использует слухи о своем интересе к главной звезде парижан в качестве прикрытия своих истинных целей - подписания их другого нападающего Килиана Мбаппе. Ближайшим летом "сливочные" рассчитывают, что ввиду своих возможных проблем с правилом финансового Fair Play чемпион Франции будет вынужден пойти на продажу своего 19-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 мяч и сделал 16 результативных передач в 46 матчах за ПСЖ.

Напомним, Модрич рассматривает вариант ухода из "Реала". | soccernews.ru