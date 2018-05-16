Главной трансферной целью "Реала" в ПСЖ является не Неймар

Теги реал мадриднеймаркилиан мбаппепсж

Главной трансферной целью "Реала" в ПСЖ является не НеймарГлавной трансферной целью мадридского "Реала" в ПСЖ является не бразильский форвард Неймар, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, королевский клуб использует слухи о своем интересе к главной звезде парижан в качестве прикрытия своих истинных целей - подписания их другого нападающего Килиана Мбаппе. Ближайшим летом "сливочные" рассчитывают, что ввиду своих возможных проблем с правилом финансового Fair Play чемпион Франции будет вынужден пойти на продажу своего 19-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 мяч и сделал 16 результативных передач в 46 матчах за ПСЖ.

Напомним, Модрич рассматривает вариант ухода из "Реала". | soccernews.ru

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