Главные новости: 1 октября

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Главные новости: 1 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 1 октября.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Своих соперников узнали "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив". "Барселона" попала на "Ювентус", а это значит, что нас ждет противостояние Лионеля Месси с Криштиану Роналду!

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Сельту".

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги "Арсенал" победил "Ливерпуль".

"Милан" в невероятном матче прошел "Риу Аве" в Лиге Европы.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом года по версии УЕФА.

"Тоттенхэм" в квалификации Лиги Европы забил семь голов в ворота израильского клуба, выбившего "Ростов".

Результаты всех матчей раунда плей-офф Лиги Европы.

Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы.

Про сексуальную ориентацию Криштиану Роналду появились новые слухи.

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий перешел в тульский "Арсенал".

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков перебрался в "Химки".

"Барселона" объявила о переходе американского защитника Сержиньо Деста.

Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов перешел в "Дженоа".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru|
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Определились все участники группового этапа Лиги Европы

Определились все участники группового этапа Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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