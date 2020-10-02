Главные новости: 1 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 1 октября.

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Своих соперников узнали "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив". "Барселона" попала на "Ювентус", а это значит, что нас ждет противостояние Лионеля Месси с Криштиану Роналду!

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Сельту".

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги "Арсенал" победил "Ливерпуль".

"Милан" в невероятном матче прошел "Риу Аве" в Лиге Европы.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом года по версии УЕФА.

"Тоттенхэм" в квалификации Лиги Европы забил семь голов в ворота израильского клуба, выбившего "Ростов".

Результаты всех матчей раунда плей-офф Лиги Европы.

Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы.

Про сексуальную ориентацию Криштиану Роналду появились новые слухи.

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий перешел в тульский "Арсенал".

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков перебрался в "Химки".

"Барселона" объявила о переходе американского защитника Сержиньо Деста.

Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов перешел в "Дженоа".

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