Главные новости: 18 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 января.
Бэйл снова уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча "Реала".
"Ньюкасл" обыграл "Челси" на четвертой добавленной минуте.
Дубль Агуэро не помог "Манчестер Сити" обыграть "Кристал Пэлас".
Подольски продолжит карьеру в "Антальяспоре".
"Реал" обыграл "Севилью" в домашнем матче Ла Лиги.
Холанд помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Аугсбург"
Хавбек ЦСКА Тикнизян продолжит карьеру в "Авангарде".
Моуринью раскритиковал работу судей в матче с "Уотфордом".
Шарлия ушёл из ЦСКА из-за дефицита игровой практики. Он продолжит карьеру в турецком "Касымпаше".
"Спартак" ведёт переговоры с Ананидзе о расторжении контракта.
Переход Соболева в ЦСКА сорвался.
Клуб Марадоны подписал экс-нападающего "Спартака".
ПСЖ сделал предложение Кулибали.
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главное
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Дубль Вернера помог "Лейпцигу" обыграть "Унион Берлин"
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"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэм" - "Эвертон" и еще один матч АПЛ закончились вничью
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Дубль Агуэро не помог "Манчестер Сити" обыграть "Кристал Пэлас"
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"Реал" обыграл "Севилью" в домашнем матче Ла Лиги
-
Холанд помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Аугсбург"
Лента новостей
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Главные новости: 18 января
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"Лион" обыграл "Нант" в 1/16 финала Кубка Франции
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"Эйбар" в домашнем матче обыграл "Атлетико"
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"Фиорентина" на выезде обыграла "Наполи" в матче Серии А
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Лэмпард прокомментировал поражение от "Ньюкасла"
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Fanatik: Подольски продолжит карьеру в "Антальяспоре"
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Холанд прокомментировал свой дебютный матч в составе "Боруссии"
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Матч "Осасуна" и "Вальядолид" закончился миром
-
Каземиро подвел итоги победного матча с "Севильей"
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"Ньюкасл" обыграл "Челси" на четвертой добавленной минуте
-
Дубль Вернера помог "Лейпцигу" обыграть "Унион Берлин"
-
Малком забил первый гол за "Зенит" на сборах в Катаре
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Анчелотти подвел итоги матча с "Вест Хэмом"
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"Сассуоло" обыграл "Торино" в домашнем матче Серии А
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Артета прокомментировал ничейный матч "Арсенала" с "Шеффилдом"
-
Бэйл снова уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча "Реала"
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"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэм" - "Эвертон" и еще один матч АПЛ закончились вничью
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Линекер уверен, что "Ливерпуль" станет победителем АПЛ в сезоне-2019/20
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Гвардиола: "Пэлас" не создал ничего особенного, но заработал очко"
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"Вулверхэмптон" переиграл "Саутгемптон", уступая 0:2
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Саутгемптон
|23
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17