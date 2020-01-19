Главные новости: 18 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 января.

Бэйл снова уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча "Реала".

"Ньюкасл" обыграл "Челси" на четвертой добавленной минуте.

Дубль Агуэро не помог "Манчестер Сити" обыграть "Кристал Пэлас".

Подольски продолжит карьеру в "Антальяспоре".

"Реал" обыграл "Севилью" в домашнем матче Ла Лиги.

Холанд помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Аугсбург"

Хавбек ЦСКА Тикнизян продолжит карьеру в "Авангарде".

Моуринью раскритиковал работу судей в матче с "Уотфордом".

Шарлия ушёл из ЦСКА из-за дефицита игровой практики. Он продолжит карьеру в турецком "Касымпаше".

"Спартак" ведёт переговоры с Ананидзе о расторжении контракта.

Переход Соболева в ЦСКА сорвался.

Клуб Марадоны подписал экс-нападающего "Спартака".

ПСЖ сделал предложение Кулибали.

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