Главные новости: 18 января

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Главные новости: 18 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 18 января.

Бэйл снова уехал со стадиона, не дожидаясь конца матча "Реала".

"Ньюкасл" обыграл "Челси" на четвертой добавленной минуте.

Дубль Агуэро не помог "Манчестер Сити" обыграть "Кристал Пэлас".

Подольски продолжит карьеру в "Антальяспоре".

"Реал" обыграл "Севилью" в домашнем матче Ла Лиги.

Холанд помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Аугсбург"

Хавбек ЦСКА Тикнизян продолжит карьеру в "Авангарде".

Моуринью раскритиковал работу судей в матче с "Уотфордом".

Шарлия ушёл из ЦСКА из-за дефицита игровой практики. Он продолжит карьеру в турецком "Касымпаше".

"Спартак" ведёт переговоры с Ананидзе о расторжении контракта.

Переход Соболева в ЦСКА сорвался.

Клуб Марадоны подписал экс-нападающего "Спартака".

ПСЖ сделал предложение Кулибали.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 48
3 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 23 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 30
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 29
11 Эвертон Эвертон 23 29
12 Саутгемптон Саутгемптон 23 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 25
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
17 Уотфорд Уотфорд 23 23
18 Астон Вилла Астон Вилла 23 22
19 Борнмут Борнмут 23 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
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