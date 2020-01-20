Главные новости: 19 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 января.

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в классическом противостоянии.

В 20-м туре итальянской Серии А Криштиану Роналду принес победу "Ювентусу" над "Пармой". При этом, португалец побил очередной рекорд. "Милан" добился волевой победы над "Удинезе".

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Гранаду" в первом поединке под руководством Кике Сетьена.

В немецкой Бундеслиге "Бавария" в 18-м туре разгромила "Герту".

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который около года сидел в тюрьме, отметился суперголом на тренировке.

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис разочаровался в главном тренере команды Дженнаро Гаттузо и мечтает вернуть Карло Анчелотти.

Президент украинского "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал, почему он выгнал из команды Игоря Сикорского, который провел отпуск в России.

В мадридском "Реале" создадут новый отдел из-за ситуации с вратарем Андреем Луниным.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru