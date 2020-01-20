Главные новости: 19 января

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Главные новости: 19 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 января.

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в классическом противостоянии.

В 20-м туре итальянской Серии А Криштиану Роналду принес победу "Ювентусу" над "Пармой". При этом, португалец побил очередной рекорд. "Милан" добился волевой победы над "Удинезе".

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Гранаду" в первом поединке под руководством Кике Сетьена.

В немецкой Бундеслиге "Бавария" в 18-м туре разгромила "Герту".

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который около года сидел в тюрьме, отметился суперголом на тренировке.

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис разочаровался в главном тренере команды Дженнаро Гаттузо и мечтает вернуть Карло Анчелотти.

Президент украинского "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал, почему он выгнал из команды Игоря Сикорского, который провел отпуск в России.

В мадридском "Реале" создадут новый отдел из-за ситуации с вратарем Андреем Луниным.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Гол Месси принес победу "Барселоне" в матче с "Гранадой"

Гол Месси принес победу "Барселоне" в матче с "Гранадой"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 48
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 23 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 23 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 30
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 29
11 Эвертон Эвертон 23 29
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 29
13 Саутгемптон Саутгемптон 23 28
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 25
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
17 Уотфорд Уотфорд 23 23
18 Астон Вилла Астон Вилла 23 22
19 Борнмут Борнмут 23 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
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