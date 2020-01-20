Главные новости: 19 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 января.
В матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в классическом противостоянии.
В 20-м туре итальянской Серии А Криштиану Роналду принес победу "Ювентусу" над "Пармой". При этом, португалец побил очередной рекорд. "Милан" добился волевой победы над "Удинезе".
В матче 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Гранаду" в первом поединке под руководством Кике Сетьена.
В немецкой Бундеслиге "Бавария" в 18-м туре разгромила "Герту".
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который около года сидел в тюрьме, отметился суперголом на тренировке.
Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис разочаровался в главном тренере команды Дженнаро Гаттузо и мечтает вернуть Карло Анчелотти.
Президент украинского "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал, почему он выгнал из команды Игоря Сикорского, который провел отпуск в России.
В мадридском "Реале" создадут новый отдел из-за ситуации с вратарем Андреем Луниным.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17