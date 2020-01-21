Главные новости: 20 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 20 января.
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил очередной уникальный рекорд.
ЦСКА по-прежнему хочет купить форварда "Жилины" Роберта Боженика. Для этого армейцы сделали улучшенное предложение.
"Спартак" определился с ценой на бразильского защитника Аиртона Лукаса, которого хочет купить "Сантос".
"Зенит" в зимнее трансферное окно может купить шведского форварда из Бундеслиги.
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью попросил клуб купить нападающего "Реала" Луку Йовича.
Нападающие "Ювентуса" Криштиану Роналду и Пауло Дибала проявили излишнюю нежность при праздновании гола.
"Реал" объявил о трансфере 18-летнего бразильского таланта.
А вот форвард "Реала" Гарет Бэйл не собирается никуда уходить.
"Барселона" также совершила первый зимний трансфер.
"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, добился уверенной победы в Кубке Франции.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
-
Мамаев намерен оспорить решение суда, вынесенное ему за избиение трех человек в Москве
-
"Реал" купил бразильца Рейньера за крупную сумму
-
Нойер установил рекорд Бундеслиги по количеству "сухих" матчей с "Гертой"
-
Стали известны подробности травмы Рэшфорда
-
Два защитника "Ньюкасла" выбыли до конца сезона из-за травм
Лента новостей
-
Главные новости: 20 января
-
Тренер "Краснодара" рассказал о сроках восстановления травмированных Спайича, Кабелла и Классона
-
Федерация футбольной статистики определила сильнейший чемпионат в мире по итогам 2019 года
-
"Ахмат" показал видео гола, который забил племянник Кадырова
-
Мбаппе рассказал, кто был его кумиром в детстве
-
"Монако" Головина уверенно обыграл клуб 4-го дивизиона в Кубке Франции
-
"Аталанта" проиграла клубу из зоны вылета и не сумела вернуться в топ-4
-
Артета сделал заявление о предстоящем матче "Арсенала" с "Челси"
-
"Астон Вилла" объявила о трансфере первого танзанийца в истории АПЛ
-
"Вулверхэмптон" близок к покупке португальца из "Олимпиакоса" за 25 миллионов евро
-
"Интер" официально обратился в "Тоттенхэм" по поводу трансфера Эриксена
-
"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере
-
"Лион" усилился форвардом сборной Камеруна
-
Аиртон высказался о решении "Спартака" не отпускать его в олимпийскую сборную Бразилии
-
Сетьен ввел новую систему тренировок в "Барселоне"
-
Кононов возглавит латвийский клуб в течение 48 часов
-
Бывший форвард "Краснодара" перешел в турецкую "Касымпашу"
-
Мамаев намерен оспорить решение суда, вынесенное ему за избиение трех человек в Москве
-
Вратарь "Ливерпуля" получила жуткую травму лица на тренировке
-
Жена Мамаева показала фотографию до пластических операций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17