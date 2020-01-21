Главные новости: 20 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 20 января.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил очередной уникальный рекорд.

ЦСКА по-прежнему хочет купить форварда "Жилины" Роберта Боженика. Для этого армейцы сделали улучшенное предложение.

"Спартак" определился с ценой на бразильского защитника Аиртона Лукаса, которого хочет купить "Сантос".

"Зенит" в зимнее трансферное окно может купить шведского форварда из Бундеслиги.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью попросил клуб купить нападающего "Реала" Луку Йовича.

Нападающие "Ювентуса" Криштиану Роналду и Пауло Дибала проявили излишнюю нежность при праздновании гола.

"Реал" объявил о трансфере 18-летнего бразильского таланта.

А вот форвард "Реала" Гарет Бэйл не собирается никуда уходить.

"Барселона" также совершила первый зимний трансфер.

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, добился уверенной победы в Кубке Франции.

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