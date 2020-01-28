Главные новости: 27 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 27 января
"Арсенал" обыграл "Борнмут" в рамках 4-го тура Кубка Англии.
ЦСКА интересуется полузащитником "Лорьяна" Кабо.
Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии.
Кавани подпишет с "Атлетико" контракт на 2,5 года.
Эриксен прошел медицинское обследование в "Интере".
В "Барселоне" переживают, что "Арсенал" попросит больше 59 миллионов евро за Обамеянга.
Жена Мамаева рассказала о больших проблемах в семье.
"Фейеноорд" купил форварда, которым интересовался ЦСКА.
"Спартак" объявил о продлении контракта с ветераном команды.
"Краснодар" на сборе в Испании сыграет с китайским клубом, город которого стал очагом коронавируса.
Руководство РФС хочет найти сильного конкурента для Прядкина на следующих выборах президента РПЛ.
"Манчестер Юнайтед" одержал самую крупную гостевую победу в 21-м веке.
"Реал" вернулся на первое место в Примере спустя 100 дней после потери лидерства.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости: 27 января
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1
Бартомеу подтвердил интерес "Барселоны" к форварду "Валенсии" Морено
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Слуцкий: "Коби Брайант олицетворял не только спорт, но и современный мир"
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"Арсенал" обыграл "Борнмут" в рамках 4-го тура Кубка Англии
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Тарасов высказался о вспышке коронавируса в Китае
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Слуцкий назвал "Рубин" братским клубом
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"Бавария" интересуется полузащитником "Атлетико" Лемаром
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Слуцкий пошутил про футболистов, сравнив их с поленьями
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Руни, возможно, сыграет против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии
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Трансфер защитника "Фламенго" Мари в "Арсенал" сорвался
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"Вест Хэм" интересуется игроком "Лиона" Диопой
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ЦСКА интересуется полузащитником "Лорьяна" Кабо
-
Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии
-
Кавани подпишет с "Атлетико" контракт на 2,5 года
-
Слимани попросил "Лестер" прервать аренду в "Монако"
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Глушаков высказался о своем дне рождения
-
Орлов высказался об игре полузащитника Исламхана
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Ибаньес будет играть в аренде в "Роме"
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Орлов поделился мнением о ситуации с возможным переходом Кокорина в "Сочи"
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"Астон Вилла" интересуется форвардом "Трабзонспора" Старриджем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17