Главные новости: 27 января

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Главные новости: 27 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 27 января

"Арсенал" обыграл "Борнмут" в рамках 4-го тура Кубка Англии.

ЦСКА интересуется полузащитником "Лорьяна" Кабо.

Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии.

Кавани подпишет с "Атлетико" контракт на 2,5 года.

Эриксен прошел медицинское обследование в "Интере".

В "Барселоне" переживают, что "Арсенал" попросит больше 59 миллионов евро за Обамеянга.

Жена Мамаева рассказала о больших проблемах в семье.

"Фейеноорд" купил форварда, которым интересовался ЦСКА.

"Спартак" объявил о продлении контракта с ветераном команды.

"Краснодар" на сборе в Испании сыграет с китайским клубом, город которого стал очагом коронавируса.

Руководство РФС хочет найти сильного конкурента для Прядкина на следующих выборах президента РПЛ.

"Манчестер Юнайтед" одержал самую крупную гостевую победу в 21-м веке.

"Реал" вернулся на первое место в Примере спустя 100 дней после потери лидерства.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
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