Главные новости: 27 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 27 января

"Арсенал" обыграл "Борнмут" в рамках 4-го тура Кубка Англии.

ЦСКА интересуется полузащитником "Лорьяна" Кабо.

Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии.

Кавани подпишет с "Атлетико" контракт на 2,5 года.

Эриксен прошел медицинское обследование в "Интере".

В "Барселоне" переживают, что "Арсенал" попросит больше 59 миллионов евро за Обамеянга.

Жена Мамаева рассказала о больших проблемах в семье.

"Фейеноорд" купил форварда, которым интересовался ЦСКА.

"Спартак" объявил о продлении контракта с ветераном команды.

"Краснодар" на сборе в Испании сыграет с китайским клубом, город которого стал очагом коронавируса.

Руководство РФС хочет найти сильного конкурента для Прядкина на следующих выборах президента РПЛ.

"Манчестер Юнайтед" одержал самую крупную гостевую победу в 21-м веке.

"Реал" вернулся на первое место в Примере спустя 100 дней после потери лидерства.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru