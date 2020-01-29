Главные новости: 28 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 января.

В Кубке Италии "Милан" обыграл "Торино". Блеснули Хакан Чалханоглу и Златан Ибрагимович.

"Интер" провернул топ-трансфер. Миланцы подписали Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".

В ураганном матче Кубка Испании "Атлетик" победил "Тенерифе". Шесть голов и удаление вратаря.

В Кубке английской лиги "Астон Вилла" сенсационно прошла "Лестер". Победный гол забил египетский Трезеге.

"Манчестер Юнайтед" опередил "Барселону" в борьбе за португальского полузащитника Бруну Фернандеша.

Бывший президент РФС Виталий Мутко получил очередной руководящий пост.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин переведен в "Зенит-2" за отказ переходить в "Сочи".

"Спартак" взял на второй сбор молодого талантливого игрока.

Журналист Василий Уткин удивил размером зарплаты Кокорина в "Зените".

"Локомотив" подал в суд на бывшего президента клуба Илью Геркуса.

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