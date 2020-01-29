Главные новости: 28 января

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Главные новости: 28 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 28 января.

В Кубке Италии "Милан" обыграл "Торино". Блеснули Хакан Чалханоглу и Златан Ибрагимович.

"Интер" провернул топ-трансфер. Миланцы подписали Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма".

В ураганном матче Кубка Испании "Атлетик" победил "Тенерифе". Шесть голов и удаление вратаря.

В Кубке английской лиги "Астон Вилла" сенсационно прошла "Лестер". Победный гол забил египетский Трезеге.

"Манчестер Юнайтед" опередил "Барселону" в борьбе за португальского полузащитника Бруну Фернандеша.

Бывший президент РФС Виталий Мутко получил очередной руководящий пост.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин переведен в "Зенит-2" за отказ переходить в "Сочи".

"Спартак" взял на второй сбор молодого талантливого игрока.

Журналист Василий Уткин удивил размером зарплаты Кокорина в "Зените".

"Локомотив" подал в суд на бывшего президента клуба Илью Геркуса.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Гол Ибрагимовича вывел "Милан" на "Ювентус" в полуфинале Кубка Италии

Гол Ибрагимовича вывел "Милан" на "Ювентус" в полуфинале Кубка Италии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
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