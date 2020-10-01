Главные новости: 30 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 сентября.
Россию в групповом этапе Лиге Чемпионов впервые представят три клуба.
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии.
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября.
"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов.
Спортивный директор "Тамбова" подтвердил, что Обухов перейдёт в "Ростов".
Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления.
"Крылья Советов" обыграли ставропольское "Динамо", "СКА-Хабаровск" в гостях переиграл "Черноморец" в Кубке России.
Неймар задолжал 34,6 млн евро налогов в Испании.
Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 сезона-2019/20.
Футболисты "Динамо" едва не подрались в перерыве матча с "Химками".
В "Дженоа" подтвердили предстоящий трансфер нападающего "Ростова" Шомуродова.
Резиуан Мирзов перейдет в "Химки".
РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
Россию в групповом этапе Лиге Чемпионов впервые представят три клуба
-
"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов
-
Спортивный директор "Тамбова" подтвердил, что Обухов перейдёт в "Ростов"
-
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии
-
Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления
Лента новостей
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Главные новости: 30 сентября
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Газинский подвел итоги матча ЛЧ "Краснодара" с ПАОКом
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Пресс-служба "Краснодара" опубликовала фото из раздевалки после победы над ПАОКом
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Гол Винисиуса помог "Реалу" обыграть "Вальядолид"
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Форвард "Хоффенхайма" Крамарич может стать игроком "Баварии"
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1
"МЮ" и "Эвертон" обыграли своих соперников и вышли в 1/4 финала Кубка Англии
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"Аталанта" без Миранчука разгромила "Лацио" в Серии А
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1
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября
-
1
Россию в групповом этапе Лиге Чемпионов впервые представят три клуба
-
1
"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов
-
Спортивный директор "Тамбова" подтвердил, что Обухов перейдёт в "Ростов"
-
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии
-
11 игроков "Дженоа" заразились коронавирусом
-
1
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 1/8 финала Кубка Англии
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1
Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления
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1
"Барселона" готова продать Дембеле, чтобы купить Депая
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Куман рассказал, что думает о системе ВАР
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"Атлетико" и "Уэска" сыграли вничью, "Вильярреал" обыграл "Алавеса" в матчах Ла Лиги
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1
"Ньюкасл" обыграл "Ньюпорт" в матче 1/8 финала Кубка Англии
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Новичок "Интера" Хакими прокомментировал победный матч в Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22