Главные новости: 30 сентября

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Главные новости: 30 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 сентября.

Россию в групповом этапе Лиге Чемпионов впервые представят три клуба.

"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии.

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября.

"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов.

Спортивный директор "Тамбова" подтвердил, что Обухов перейдёт в "Ростов".

Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления.

"Крылья Советов" обыграли ставропольское "Динамо", "СКА-Хабаровск" в гостях переиграл "Черноморец" в Кубке России.

Неймар задолжал 34,6 млн евро налогов в Испании.

Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 сезона-2019/20.

Футболисты "Динамо" едва не подрались в перерыве матча с "Химками".

В "Дженоа" подтвердили предстоящий трансфер нападающего "Ростова" Шомуродова.

Резиуан Мирзов перейдет в "Химки".

РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ.

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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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