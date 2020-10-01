Главные новости: 30 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 сентября.

Россию в групповом этапе Лиге Чемпионов впервые представят три клуба.

"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии.

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Жеребьевка состоится 1 октября.

"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов.

Спортивный директор "Тамбова" подтвердил, что Обухов перейдёт в "Ростов".

Неймара и Гонсалеса не накажут за расистские оскорбления.

"Крылья Советов" обыграли ставропольское "Динамо", "СКА-Хабаровск" в гостях переиграл "Черноморец" в Кубке России.

Неймар задолжал 34,6 млн евро налогов в Испании.

Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 сезона-2019/20.

Футболисты "Динамо" едва не подрались в перерыве матча с "Химками".

В "Дженоа" подтвердили предстоящий трансфер нападающего "Ростова" Шомуродова.

Резиуан Мирзов перейдет в "Химки".

РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона РПЛ.

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