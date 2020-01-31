Главные новости: 30 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 января.
Смолов перешел в "Сельту".
Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции.
Кшиштоф Пентек стал игроком "Герты".
На Смолова претендовал "Вильярреал". Форвард выбрал "Сельту".
Месси помог "Барселоне" разгромить "Леганес" и выйти в 1/4 финала Кубка Испании.
В инстаграме Роналду выявлено больше 50 млн фейковых подписчиков.
Березуцкие объяснили, почему не продолжили работу со Слуцким.
В руководстве "Зенита" возник конфликт из-за ситуации с Кокориным.
Коэнтрау грозит уголовное преследование за дачу ложных показаний в суде
Соболев подписал контракт со "Спартаком".
Роберт Мак покинул "Зенит" и заключил контракт с турецким клубом.
Кокорин решил покинуть "Зенит" и уехать в Европу.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Главные новости: 30 января
-
"Лион" на выезде обыграл "Ниццу" и вышел в четвертьфинал Кубка Франции
-
"Севилья" вылетела из Кубка Испании, проиграв клубу 2-й лиги
-
Игнатьев прокомментировал переход Смолова в "Сельту"
-
АЕК вышел в 1/4 финала Кубка Греции
-
Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции
-
Жиру будет играть в "Челси" до конца сезона
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Защитник "Браги" Сантос перешел в "Рубин" на правах аренды
-
Мостовой поделился мнением о переходе Смолова в "Сельту"
-
"Милан" отдал Рикардо Родригеса в аренду ПСВ
-
1
Месси помог "Барселоне" разгромить "Леганес" и выйти в 1/4 финала Кубка Испании
-
3
В инстаграме Роналду выявлено больше 50 млн фейковых подписчиков
-
Широков поддержал решение Смолова продолжить карьеру в Испании
-
Березуцкие объяснили, почему не продолжили работу со Слуцким
-
Сборная России пожелала Смолову успехов в "Сельте"
-
Кокорин высказался об интересе со стороны "Локомотива"
-
Защитник "Ромы" Флоренци перешел в "Валенсию" на правах аренды
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На Смолова претендовал "Вильярреал". Форвард выбрал "Сельту"
-
Бруну Фернандеш прокомментировал переход в "Манчестер Юнайтед"
-
"Вильярреал" купил форварда "Боруссии" Пако Алькасера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17