Главные новости: 30 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 января.

Смолов перешел в "Сельту".

Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции.

Кшиштоф Пентек стал игроком "Герты".

На Смолова претендовал "Вильярреал". Форвард выбрал "Сельту".

Месси помог "Барселоне" разгромить "Леганес" и выйти в 1/4 финала Кубка Испании.

В инстаграме Роналду выявлено больше 50 млн фейковых подписчиков.

Березуцкие объяснили, почему не продолжили работу со Слуцким.

В руководстве "Зенита" возник конфликт из-за ситуации с Кокориным.

Коэнтрау грозит уголовное преследование за дачу ложных показаний в суде

Соболев подписал контракт со "Спартаком".

Роберт Мак покинул "Зенит" и заключил контракт с турецким клубом.

Кокорин решил покинуть "Зенит" и уехать в Европу.

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