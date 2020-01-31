Главные новости: 30 января

Теги федор смоловроберт макзенит санкт-петербургсельта виготрансферы

Главные новости: 30 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 января.

Смолов перешел в "Сельту". 

Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции.

Кшиштоф Пентек стал игроком "Герты".

На Смолова претендовал "Вильярреал". Форвард выбрал "Сельту".

Месси помог "Барселоне" разгромить "Леганес" и выйти в 1/4 финала Кубка Испании.

В инстаграме Роналду выявлено больше 50 млн фейковых подписчиков.

Березуцкие объяснили, почему не продолжили работу со Слуцким.

В руководстве "Зенита" возник конфликт из-за ситуации с Кокориным.

Коэнтрау грозит уголовное преследование за дачу ложных показаний в суде

Соболев подписал контракт со "Спартаком".

Роберт Мак покинул "Зенит" и заключил контракт с турецким клубом.

Кокорин решил покинуть "Зенит" и уехать в Европу.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции

Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 70
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов