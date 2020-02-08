Главные новости: 7 февраля

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Главные новости: 7 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 7 февраля

"Барселона" не согласна с судейством в матче 1/4 Кубка Испании с "Атлетиком".

"МЮ" подал жалобу на The Sun из-за статьи про нападение на дом Вудворда.

Месси не собирается уходить из "Барселоны".

Президент "Баварии" заявил, что Роналду слишком стар для немецкого клуба.

"Крылья Советов" интересуются защитником "Динамо" Морозовым.

Зарплаты топ-тренеров: Симеоне лидирует с огромным отрывом, Клопп и Моуринью делят третье место.

Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду зарабатывает почти вдвое меньше.

Черышев не собирается принимать предложения из РПЛ.

Клопп побил рекорд АПЛ по числу призов лучшему тренеру месяца за сезон.

"Динамо" получит огромный спонсорский транш от банка ВТБ.

Агуэро в рекордный раз стал игроком месяца в АПЛ.

Впервые с 1955 года "Реал" и "Барселона" вылетели из Кубка Испании в один день.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Барселона" не согласна с судейством в матче 1/4 Кубка Испании с "Атлетиком"

"Барселона" не согласна с судейством в матче 1/4 Кубка Испании с "Атлетиком"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
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