Главные новости: 7 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 7 февраля

"Барселона" не согласна с судейством в матче 1/4 Кубка Испании с "Атлетиком".

"МЮ" подал жалобу на The Sun из-за статьи про нападение на дом Вудворда.

Месси не собирается уходить из "Барселоны".

Президент "Баварии" заявил, что Роналду слишком стар для немецкого клуба.

"Крылья Советов" интересуются защитником "Динамо" Морозовым.

Зарплаты топ-тренеров: Симеоне лидирует с огромным отрывом, Клопп и Моуринью делят третье место.

Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду зарабатывает почти вдвое меньше.

Черышев не собирается принимать предложения из РПЛ.

Клопп побил рекорд АПЛ по числу призов лучшему тренеру месяца за сезон.

"Динамо" получит огромный спонсорский транш от банка ВТБ.

Агуэро в рекордный раз стал игроком месяца в АПЛ.

Впервые с 1955 года "Реал" и "Барселона" вылетели из Кубка Испании в один день.

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