Главные новости: 7 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 7 февраля
"Барселона" не согласна с судейством в матче 1/4 Кубка Испании с "Атлетиком".
"МЮ" подал жалобу на The Sun из-за статьи про нападение на дом Вудворда.
Месси не собирается уходить из "Барселоны".
Президент "Баварии" заявил, что Роналду слишком стар для немецкого клуба.
"Крылья Советов" интересуются защитником "Динамо" Морозовым.
Зарплаты топ-тренеров: Симеоне лидирует с огромным отрывом, Клопп и Моуринью делят третье место.
Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду зарабатывает почти вдвое меньше.
Черышев не собирается принимать предложения из РПЛ.
Клопп побил рекорд АПЛ по числу призов лучшему тренеру месяца за сезон.
"Динамо" получит огромный спонсорский транш от банка ВТБ.
Агуэро в рекордный раз стал игроком месяца в АПЛ.
Впервые с 1955 года "Реал" и "Барселона" вылетели из Кубка Испании в один день.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
"МЮ" подал жалобу на The Sun из-за статьи про нападение на дом Вудворда
-
Месси не собирается уходить из "Барселоны"
-
Президент "Баварии" заявил, что Роналду слишком стар для немецкого клуба
-
"Крылья Советов" интересуются защитником "Динамо" Морозовым
-
Зарплаты топ-тренеров: Симеоне лидирует с огромным отрывом, Клопп и Моуринью делят третье место
Лента новостей
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Главные новости: 7 февраля
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"Алавес" обыграл "Эйбар" в матче Примеры
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"Лилль" обыграл "Анже" в матче 24-го тура Лиги 1
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"Рома" на своем поле проиграла "Болонье"
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"Айнтрахт" забил пять голов "Аугсбургу" в чемпионате Германии
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1
"Барселона" не согласна с судейством в матче 1/4 Кубка Испании с "Атлетиком"
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"Хераклес" обыграл "Фортуну" в матче 22-го тура чемпионата Германии
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1
Симеоне высказался о результатах "Атлетико" в нынешнем сезоне
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Смолов: "Краснодар" - самая атакующая команда РПЛ. Она играет по-европейски"
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Индзаги надеется, что Ибрагимович возьмет 9-й номер в "Милане"
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Семин рассказал о состоянии Антона Миранчука
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"МЮ" подал жалобу на The Sun из-за статьи про нападение на дом Вудворда
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2
Месси не собирается уходить из "Барселоны"
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1
Президент "Баварии" заявил, что Роналду слишком стар для немецкого клуба
-
Лука Готти: "У "Удинезе" есть потенциал"
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Ривалдо прокомментировал конфликт Месси с Абидалем
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1
Анчелотти высказался о возможном переходе Месси в клуб АПЛ
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Моуринью постригся налысо (фото)
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"Крылья Советов" интересуются защитником "Динамо" Морозовым
-
Оливье Летанг покинул пост президента "Ренна"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18