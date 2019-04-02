Главные новости дня: 1 апреля
Soccernews.ru выделяет самые главные новости понедельника, 1 апреля.
Погба не хочет продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед".
"Валенсия" повторила клубный рекорд, установленный 77 лет назад.
Папа Римский призвал не боготворить Месси.
"Челси" отложил переговоры с Хадсоном-Одои о продлении контракта.
О трансфере де Лигта в "Барселону" может быть объявлено до матчей "Аякса" с "Ювентусом".
Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии Whoscored.
Семак повторил клубный рекорд "Зенита" 12-летней давности.
Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football.
Мевля стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Уралом".
Андер Эррера предварительно договорился с ПСЖ о контракте.
Месси, Роналду и Неймар - в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов.
Ромашов: "Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля".
Рэмзи и Ляказетт помогли "Арсеналу" обыграть "Ньюкасл".
"Арсенал" впервые за 21 год выиграл 10 домашних матчей АПЛ подряд
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Евсеев: "Нужно было поднять дух команды, как видите, потихонечку это удается"
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Орлов: "Дзюба поменял амплуа. На острие атаки теперь не он, а Азмун"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Арсенал Лондон
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|31
|61
|5
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Эвертон
|32
|43
|10
|Уотфорд
|31
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14