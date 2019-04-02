Главные новости дня: 1 апреля

Soccernews.ru выделяет самые главные новости понедельника, 1 апреля.

Погба не хочет продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед".

"Валенсия" повторила клубный рекорд, установленный 77 лет назад.

Папа Римский призвал не боготворить Месси.

"Челси" отложил переговоры с Хадсоном-Одои о продлении контракта.

О трансфере де Лигта в "Барселону" может быть объявлено до матчей "Аякса" с "Ювентусом".

Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии Whoscored.

Семак повторил клубный рекорд "Зенита" 12-летней давности.

Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football.

Мевля стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Уралом".

Андер Эррера предварительно договорился с ПСЖ о контракте.

Месси, Роналду и Неймар - в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов.

Ромашов: "Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля".

Рэмзи и Ляказетт помогли "Арсеналу" обыграть "Ньюкасл".

"Арсенал" впервые за 21 год выиграл 10 домашних матчей АПЛ подряд

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