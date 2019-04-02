Главные новости дня: 1 апреля

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Главные новости дня: 1 апреля

Soccernews.ru выделяет самые главные новости понедельника, 1 апреля.

Погба не хочет продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед".

"Валенсия" повторила клубный рекорд, установленный 77 лет назад.

Папа Римский призвал не боготворить Месси.

"Челси" отложил переговоры с Хадсоном-Одои о продлении контракта.

О трансфере де Лигта в "Барселону" может быть объявлено до матчей "Аякса" с "Ювентусом".

Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии Whoscored.

Семак повторил клубный рекорд "Зенита" 12-летней давности.

Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football.

Мевля стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Уралом".

Андер Эррера предварительно договорился с ПСЖ о контракте.

Месси, Роналду и Неймар - в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов.

Ромашов: "Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля".

Рэмзи и Ляказетт помогли "Арсеналу" обыграть "Ньюкасл".

"Арсенал" впервые за 21 год выиграл 10 домашних матчей АПЛ подряд

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Ромашов: "Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля"

Ромашов: "Кокорина и Мамаева могут освободить 3 апреля"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 32 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 77
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 31 63
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 31 61
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 31 61
6 Челси Челси 31 60
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 31 44
8 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
9 Эвертон Эвертон 32 43
10 Уотфорд Уотфорд 31 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 31 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 32 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 30 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 31 28
19 Фулхэм Фулхэм 32 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
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