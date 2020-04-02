Главные новости дня: 1 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 1 апреля.

РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая.

УЕФА определился с датами возобновления Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Ла Лига представила план возобновления чемпионата.

УЕФА отложил возобновление еврокубков.

"Спартак" сократил зарплаты игрокам из-за коронавируса.

Клубы АПЛ не торопятся снижать зарплаты футболистам на фоне коронавируса.

В "Реале" уверены, что сезон восстановить не удастся.

"Сам себя убивает". Артем Дзюба высказался о Василие Уткине.

Два топ-клуба готовы купить Криштиану Роналду летом.

Златан Ибрагимович покинет "Милан".

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