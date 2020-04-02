Главные новости дня: 1 апреля

Теги артём дзюбакоронавирусспартак москвауефа

Главные новости дня: 1 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 1 апреля.

РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая.

УЕФА определился с датами возобновления Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Ла Лига представила план возобновления чемпионата.

УЕФА отложил возобновление еврокубков.

"Спартак" сократил зарплаты игрокам из-за коронавируса.

Клубы АПЛ не торопятся снижать зарплаты футболистам на фоне коронавируса.

В "Реале" уверены, что сезон восстановить не удастся.

"Сам себя убивает". Артем Дзюба высказался о Василие Уткине.

Два топ-клуба готовы купить Криштиану Роналду летом.

Златан Ибрагимович покинет "Милан".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ла Лига представила план возобновления чемпионата

Ла Лига представила план возобновления чемпионата

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов