Главные новости дня: 1 августа
Первый день августа оказался богатым на футбольные события.
Так, в рамках Международного кубка чемпионов было сыграно сразу пять матчей. Сначала "Манчестер Юнайтед" взял верх над "Реалом". Затем "Тоттенхэм" минимально одолел "Милан", а "Рома" обыграла "Барселону". Уже вечером "Арсенал" в серии пенальти перестрелял "Челси", а "Лион" оказался сильнее "Бенфики".
В свою очередь в Лиге Чемпионов определились все пары третьего квалификационного раунда.
Одной из главных новостей дня стала авария, в которую попал Федор Смолов. Похоже, череда неудач 28-летнего нападающего продолжилась.
Из новостей трансферного рынка выделим следующие.
Витиньо официально был представлен игроком "Фламенго".
"Крылья Советов" подпишут легенду "Рубина"
"Манчестер Юнайтед" может пригласить Зидана на замену Моуринью
Марио Фернандес попал в сферу интересов двух испанских топ-клубов
Люка Динь перешел из "Барселоны" в "Эвертон".
"Барселона" провела секретную встречу с Погба. Но затем эта информация была опровергнута клубом.
Матео Ковачич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед".
На Квинси Промеса появился претендент из Италии.
"Милан" и "Ювентус" провернули громкую сделку.
Лука Модрич дал ответ "Интеру".
Тибо Куртуа затребовал от "Челси" своей продажи.
Флорентино Перес планирует сделать последнее предложение по Азару.
"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей.
Жозе Моуринью может отпустить Поля Погба в "Барселону".
ЦСКА таки подписал Абеля Эрнандеса, при этом включив интересный пункт в его контракт.
"Тоттенхэм" оценил Харри Кейна в сумасшедшую сумму.
"Арсенал" запросил у "Барселоны" обмен игроками. Однако каталонцы данное предложение отклонили.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31