Главные новости дня: 1 августа

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Главные новости дня: 1 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 1 августа.

Тульский "Арсенал" снова проиграл "Нефтчи" и выбыл из Лиги Европы.

РФС получил жалобы на судейство от "Ростова" и "Оренбурга".

"Спартак" и "Динамо" стали самыми убыточными клубами в России.

"Динамо" объявило о переходе Самбы Соу в "Ноттингем Форест".

Малком прибыл в Санкт-Петербург для завершения трансфера в "Зенит".

"Арсенал" купил Николя Пепе, обновив трансферный рекорд клуба.

Карлес Пуйоль может вернуться в "Барселону".

Неймар отказывается играть за ПСЖ.

"Милан" купил португальского форварда за 30 миллионов евро.

FIFPro внесла ряд предложений, направленных на снижение нагрузки на футболистов.

"Атлетико" в товарищеском матче разгромил сборную звёзд МЛС.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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