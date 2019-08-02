Главные новости дня: 1 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 1 августа.

Тульский "Арсенал" снова проиграл "Нефтчи" и выбыл из Лиги Европы.

РФС получил жалобы на судейство от "Ростова" и "Оренбурга".

"Спартак" и "Динамо" стали самыми убыточными клубами в России.

"Динамо" объявило о переходе Самбы Соу в "Ноттингем Форест".

Малком прибыл в Санкт-Петербург для завершения трансфера в "Зенит".

"Арсенал" купил Николя Пепе, обновив трансферный рекорд клуба.

Карлес Пуйоль может вернуться в "Барселону".

Неймар отказывается играть за ПСЖ.

"Милан" купил португальского форварда за 30 миллионов евро.

FIFPro внесла ряд предложений, направленных на снижение нагрузки на футболистов.

"Атлетико" в товарищеском матче разгромил сборную звёзд МЛС.

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