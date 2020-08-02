Главные новости дня: 1 августа

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Главные новости дня: 1 августа

"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга.

Иммобиле выиграл "Золотую бутсу".

"Интер" на выезде обыграл "Аталанту", "Милан" разгромил "Кальяри", а "Наполи" переиграл "Лацио".

Дзюба, Влашич и Дюпин попали в сборную РПЛ сезона-2019/2020 по версии WhoScored.

Семак признан лучшим тренером сезона РПЛ.

Сёмин и Николич вместе смотрели матч ФНЛ.

Роналду потерял шансы выиграть "Золотую бутсу".

Стала известна новая дата презентации Кокорина.

"Спартак" отложил презентацию Кокорина.

"Зенит" презентовал два комплекта новой формы.

Умерла мать форварда "Спартака" Соболева.

"Локомотив" нацелился на хавбека "Спартака".

"Спартак" провёл презентацию новой формы.

Футболисты "Химок" попросили вернуть Юрана на пост главного тренера.
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Иммобиле выиграл "Золотую бутсу"

Иммобиле выиграл "Золотую бутсу"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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