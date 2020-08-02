Главные новости дня: 1 августа
"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга.
Иммобиле выиграл "Золотую бутсу".
"Интер" на выезде обыграл "Аталанту", "Милан" разгромил "Кальяри", а "Наполи" переиграл "Лацио".
Дзюба, Влашич и Дюпин попали в сборную РПЛ сезона-2019/2020 по версии WhoScored.
Семак признан лучшим тренером сезона РПЛ.
Сёмин и Николич вместе смотрели матч ФНЛ.
Роналду потерял шансы выиграть "Золотую бутсу".
Стала известна новая дата презентации Кокорина.
"Спартак" отложил презентацию Кокорина.
"Зенит" презентовал два комплекта новой формы.
Умерла мать форварда "Спартака" Соболева.
"Локомотив" нацелился на хавбека "Спартака".
"Спартак" провёл презентацию новой формы.
Футболисты "Химок" попросили вернуть Юрана на пост главного тренера.
главное
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"Интер" на выезде обыграл "Аталанту", "Милан" разгромил "Кальяри", а "Наполи" переиграл "Лацио"
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Артета - первый тренер "Арсенала" за 33 года, выигравший трофей в дебютном сезоне
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"Милан" предложит Ибрагимовичу контракт на год с опцией продления еще на сезон
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Микель Артета выиграл 1-й трофей в роли главного тренера
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"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга
Лента новостей
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Главные новости дня: 1 августа
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2
Иммобиле выиграл "Золотую бутсу"
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"Антверпен" обыграл "Брюгге" и третий раз в истории завоевал Кубок Бельгии
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"Интер" на выезде обыграл "Аталанту", "Милан" разгромил "Кальяри", а "Наполи" переиграл "Лацио"
-
Артета высказался о будущем Обамеянга в "Арсенале"
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3
"Рома" уверенно обыграла "Ювентус" в матче Серии А
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1
Артета - первый тренер "Арсенала" за 33 года, выигравший трофей в дебютном сезоне
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Евсеев: "Как я мог уйти вместе с Газизовым в "Спартак"? Как чемодан что ли?"
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"Арсенал" сыграет с "Ливерпулем" за Суперкубок Англии 29 августа
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"Зенит" поддержал "Арсенал" в твиттере. Обе команды при праздновании уронили трофей
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Евсеев рассказал, почему "Уфа" играет от обороны
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1
"Милан" предложит Ибрагимовичу контракт на год с опцией продления еще на сезон
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1
Микель Артета выиграл 1-й трофей в роли главного тренера
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Николич подтвердил, что "Локомотив" интересовался Кокориным
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"Ростов" обыграл СКА в контрольном матче
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1
"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга
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"Брешия" и "Сампдория" обменялись голами в матче Серии А
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"Уотфорд" веред переговоры с Лукой Готти
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"Волгарь" разгромил "Краснодар-2" и другие итоги матчей 1-го тура ФНЛ
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Семин прокомментировал отставку Юрана их "Химок"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22