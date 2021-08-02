Главные новости дня: 1 августа

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Главные новости дня: 1 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 августа.

Состоялись три матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги. "Ростов" проиграл "Зениту", "Краснодар" уступил "Химкам", "Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил об уходе.

"Спартак" объявил заявку на матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с лиссабонскою "Бенфикой".

В матче за Суперкубок Франции "Лилль" победил "Пари Сен-Жермен" и стал обладателем трофея.

В матче чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило "Верес". Видеообзор матча "Динамо" - "Верес".

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин показал, как правильно нужно бить с лета и ножницами.

"Локомотив" и "Краснодар" договорились о переходе хавбека сборной Польши Гжегожа Крыховяка.

Леверкузенский "Байер" решил не подписывать иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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