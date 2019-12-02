Главные новости дня: 1 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 декабря.

"Зенит" в меньшинстве победил "Спартак" в матче РПЛ. Дзюба: "Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают".

"Наполи" в домашнем матче Серии А проиграл "Болонье".

"Рома" обыграла "Верону" в гостевом матче Серии А.

"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" сыграли вничью, "Лестер" обыграл "Эвертон".

"Интер" обыграл СПАЛ и вышел на 1-е место в Серии А.

"Динамо" обыграло "Локомотив" благодаря дублю Филиппа.

Источник: Роналду не попал в тройку в голосовании за "Золотой мяч".

"Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга.

Болельщиков "Спартака" массово задерживает полиция перед матчем с "Зенитом".

"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях на протяжении 7 лет.

"Челси" ни разу не сфолил в матче с "Вест Хэмом". Такое случилось в АПЛ впервые за 16 лет.

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