Главные новости дня: 1 декабря

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Главные новости дня: 1 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 декабря.

"Зенит" в меньшинстве победил "Спартак" в матче РПЛ. Дзюба: "Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают".

"Наполи" в домашнем матче Серии А проиграл "Болонье". 

"Рома" обыграла "Верону" в гостевом матче Серии А.

"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" сыграли вничью, "Лестер" обыграл "Эвертон".

"Интер" обыграл СПАЛ и вышел на 1-е место в Серии А.

"Динамо" обыграло "Локомотив" благодаря дублю Филиппа.

Источник: Роналду не попал в тройку в голосовании за "Золотой мяч".

"Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга.

Болельщиков "Спартака" массово задерживает полиция перед матчем с "Зенитом".

"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях на протяжении 7 лет.

"Челси" ни разу не сфолил в матче с "Вест Хэмом". Такое случилось в АПЛ впервые за 16 лет.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Барселона" минимально обыграла "Атлетико" в Примере

"Барселона" минимально обыграла "Атлетико" в Примере

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 14 29
3 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
4 Челси Челси 14 26
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 14 20
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 14 20
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
9 Бернли Бернли 14 18
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 14 18
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
12 Борнмут Борнмут 14 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 14 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
16 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
17 Эвертон Эвертон 13 14
18 Саутгемптон Саутгемптон 14 12
19 Норвич Сити Норвич Сити 14 11
20 Уотфорд Уотфорд 14 8
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