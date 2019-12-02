Главные новости дня: 1 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 декабря.
"Зенит" в меньшинстве победил "Спартак" в матче РПЛ. Дзюба: "Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают".
"Наполи" в домашнем матче Серии А проиграл "Болонье".
"Рома" обыграла "Верону" в гостевом матче Серии А.
"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" сыграли вничью, "Лестер" обыграл "Эвертон".
"Интер" обыграл СПАЛ и вышел на 1-е место в Серии А.
"Динамо" обыграло "Локомотив" благодаря дублю Филиппа.
Источник: Роналду не попал в тройку в голосовании за "Золотой мяч".
"Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга.
Болельщиков "Спартака" массово задерживает полиция перед матчем с "Зенитом".
"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях на протяжении 7 лет.
"Челси" ни разу не сфолил в матче с "Вест Хэмом". Такое случилось в АПЛ впервые за 16 лет.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Все игроки "Спартака" отказались от общения с журналистами после поражения от "Зенита"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" сыграли вничью, "Лестер" обыграл "Эвертон"
-
"Зенит" в меньшинстве победил "Спартак" в матче РПЛ
-
"Интер" обыграл СПАЛ и вышел на 1-е место в Серии А
-
"Динамо" обыграло "Локомотив" благодаря дублю Филиппа
Лента новостей
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Главные новости дня: 1 декабря
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1
"Барселона" минимально обыграла "Атлетико" в Примере
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"Рома" обыграла "Верону" в гостевом матче Серии А
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Уткин - о поражении "Спартака": " "Матч проиграл Тедеско"
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У Рибери диагностировано повреждение связки голеностопа
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Сульшер высказался о ничейном результате с "Астон Виллой"
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Анчелотти: "Негативный период "Наполи" продолжается. Он уже сильно затянулся"
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Ерохин подвел итоги матча со "Спартаком"
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"Хетафе" разгромил "Леванте" в матче 15-го тура чемпионата Испании
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Медведев объяснил использование на матче со "Спартаком" глушилок
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Все игроки "Спартака" отказались от общения с журналистами после поражения от "Зенита"
-
"Вольфсбург" в домашнем матче Бундеслиги проиграл "Вердеру"
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1
"Наполи" в домашнем матче Серии А проиграл "Болонье"
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Игроки "Зенита" в раздевалке бурно отпраздновали победу над "Спартаком"
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"Ренн" обыграл "Сент-Этьен" в матче 15-го тура чемпионата Франции
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Тедеско заявил, что "Зенит" заслуженно победил "Спартак"
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"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" сыграли вничью, "Лестер" обыграл "Эвертон"
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Семак прокомментировал победный матч со "Спартаком"
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Дзюба: "Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают"
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Михаил Кержаков поделился впечатлениями от матча со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8