Главные новости дня: 1 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 декабря.
Состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов сезона-2020/2021.
"Шахтер" победил "Реал", "Бавария" ушла от поражения в матче с "Атлетико", "Локомотив" проиграл "Зальцбургу". Результаты всех матчей дня доступны по ссылке.
Стали известны восемь из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов.
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов в ближайшее время покинет московский клуб. Впрочем, ни владелец "красно-белых" Леонид Федун, ни сам Газизов данную информацию не подтверждают.
Португальскому нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вручили награду Golden Foot-2020.
Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат сообщил, когда он завершит карьеру.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдет в мадридский "Реал" летом 2021 года.
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса близок к возвращению в московский клуб.
Ряд топ-игроков "Барселоны" пропустят матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ференцварошем".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18