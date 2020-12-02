Главные новости дня: 1 декабря

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Главные новости дня: 1 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 декабря.

Состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов сезона-2020/2021. 

"Шахтер" победил "Реал", "Бавария" ушла от поражения в матче с "Атлетико", "Локомотив" проиграл "Зальцбургу". Результаты всех матчей дня доступны по ссылке.

Стали известны восемь из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов.

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов в ближайшее время покинет московский клуб. Впрочем, ни владелец "красно-белых" Леонид Федун, ни сам Газизов данную информацию не подтверждают.

Португальскому нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вручили награду Golden Foot-2020.

Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат сообщил, когда он завершит карьеру.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдет в мадридский "Реал" летом 2021 года.

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса близок к возвращению в московский клуб.

Ряд топ-игроков "Барселоны" пропустят матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ференцварошем".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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