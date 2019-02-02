Главные новости дня: 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Завершился Кубок Азии, по итогам которого победителем турнира стала сборная Катара.

В Примере "Уэска" разгромила "Вальядолид" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге "РБ Лейпциг" одержал уверенную победу над "Ганновером".

В Лиге 1 "Лилль" с крупным счетом обыграл "Ниццу".

В Кубке Испании жребий в полуфинале свел между собой "Барселону" и "Реал".

Наставнику "Челси" Маурицио Сарри грозит увольнение. Отмечается, что работой тренера недовольны игроки команды и руководство клуба.

Следователь по делу Кокорина и Мамаева просит суд оставить футболистов в СИЗО до 8 апреля.

Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" Пако Алькасера.

Маруан Феллаини покинул "Манчестер Юнайтед" и перебрался в китайский "Шандонг Луненг".

Также "Зенит" оформил сегодня трансферы Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна.

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