Главные новости дня: 1 февраля

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Главные новости дня: 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Завершился Кубок Азии, по итогам которого победителем турнира стала сборная Катара.

В Примере "Уэска" разгромила "Вальядолид" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге "РБ Лейпциг" одержал уверенную победу над "Ганновером".

В Лиге 1 "Лилль" с крупным счетом обыграл "Ниццу".

В Кубке Испании жребий в полуфинале свел между собой "Барселону" и "Реал".

Наставнику "Челси" Маурицио Сарри грозит увольнение. Отмечается, что работой тренера недовольны игроки команды и руководство клуба.

Следователь по делу Кокорина и Мамаева просит суд оставить футболистов в СИЗО до 8 апреля.

Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" Пако Алькасера.

Маруан Феллаини покинул "Манчестер Юнайтед" и перебрался в китайский "Шандонг Луненг".

Также "Зенит" оформил сегодня трансферы Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Официально: "Зенит" подписал Азмуна

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
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