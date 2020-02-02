Главные новости дня: 1 февраля

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Главные новости дня: 1 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 1 февраля.

"Локомотив" уступил "Партизану" в серии пенальти в первом туре Кубка "Париматч" Премьер.

"Спартак" обыграл "Ростов" в матче Кубка "Париматч" Премьер.

"Лестер" и "Челси" расписали боевую ничью.

"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" и другие результаты 25-го тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" разошелся миром с "Вулверхэмптоном".

Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетико".

"Бавария" и "Боруссия" добыли уверенные победы в 20-м туре Бундеслиги.

Назван клуб, потративший больше всех на трансферы в январе.

"Манчестер Юнайтед" усилился нигерийским форвардом.

Василий Уткин назвал чиновника из администрации президента России, который похоронил карьеру Александра Кокорина в "Зените".

Антон Миранчук может пропустить остаток сезона.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Зенит" не отпустил Кокорина в "Марсель"

"Зенит" не отпустил Кокорина в "Марсель"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
11 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
14 Бернли Бернли 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
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