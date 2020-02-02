Главные новости дня: 1 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 1 февраля.

"Локомотив" уступил "Партизану" в серии пенальти в первом туре Кубка "Париматч" Премьер.

"Спартак" обыграл "Ростов" в матче Кубка "Париматч" Премьер.

"Лестер" и "Челси" расписали боевую ничью.

"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" и другие результаты 25-го тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" разошелся миром с "Вулверхэмптоном".

Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетико".

"Бавария" и "Боруссия" добыли уверенные победы в 20-м туре Бундеслиги.

Назван клуб, потративший больше всех на трансферы в январе.

"Манчестер Юнайтед" усилился нигерийским форвардом.

Василий Уткин назвал чиновника из администрации президента России, который похоронил карьеру Александра Кокорина в "Зените".

Антон Миранчук может пропустить остаток сезона.

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