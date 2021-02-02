Главные новости дня: 1 февраля

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Главные новости дня: 1 февраляSoccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 1 февраля.

Юра Мовсисян завершил карьеру.

Бартомеу прокомментировал решение Месси подать в суд на руководство "Барселоны".

Уилл Смит посетил тренировку "Зенита".

"Локомотив" может продать Смолова.

"Барселона" должна Месси еще почти 40 миллионов евро.

В "Тамбове" осталось менее 11 футболистов перед возобновлением сезона.

Кандидат в президенты "Барселоны" объяснил огромную зарплату Месси.

Кокорин получил разрешение на работу в Италии: названа возможная дата дебюта.

"Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Украины.

Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео).

"Манчестер Юнайтед" внесет в заявку Фила Джонса, который не играет больше года.

"Реал" обвиняет "Барселону" в нарушении правил ФФП из-за Месси.

"Рома" перехватила трансферную цель "Ювентуса".

Коваленко будет зарабатывать в "Аталанте" больше Миранчука.

Маурисио Почеттино назвал клубы, которые никогда не станет тренировать.

Соболев отметил годовщину перехода в "Спартак" песней МакSим (видео).

"Ливерпуль" взял в аренду еще одного защитника.

Все результаты 21-го тура Ла Лиги.

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"Барселона" отомстила "Атлетику", "Реал" провалился дома, а "Атлетико" снова победил: все результаты 21-го тура Ла Лиги

"Барселона" отомстила "Атлетику", "Реал" провалился дома, а "Атлетико" снова победил: все результаты 21-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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