Главные новости дня: 1 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 1 февраля.
Юра Мовсисян завершил карьеру.
Бартомеу прокомментировал решение Месси подать в суд на руководство "Барселоны".
Уилл Смит посетил тренировку "Зенита".
"Локомотив" может продать Смолова.
"Барселона" должна Месси еще почти 40 миллионов евро.
В "Тамбове" осталось менее 11 футболистов перед возобновлением сезона.
Кандидат в президенты "Барселоны" объяснил огромную зарплату Месси.
Кокорин получил разрешение на работу в Италии: названа возможная дата дебюта.
"Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Украины.
Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео).
"Манчестер Юнайтед" внесет в заявку Фила Джонса, который не играет больше года.
"Реал" обвиняет "Барселону" в нарушении правил ФФП из-за Месси.
"Рома" перехватила трансферную цель "Ювентуса".
Коваленко будет зарабатывать в "Аталанте" больше Миранчука.
Маурисио Почеттино назвал клубы, которые никогда не станет тренировать.
Соболев отметил годовщину перехода в "Спартак" песней МакSим (видео).
"Ливерпуль" взял в аренду еще одного защитника.
Все результаты 21-го тура Ла Лиги.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18