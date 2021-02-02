Главные новости дня: 1 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 1 февраля.

Юра Мовсисян завершил карьеру.

Бартомеу прокомментировал решение Месси подать в суд на руководство "Барселоны".

Уилл Смит посетил тренировку "Зенита".

"Локомотив" может продать Смолова.

"Барселона" должна Месси еще почти 40 миллионов евро.

В "Тамбове" осталось менее 11 футболистов перед возобновлением сезона.

Кандидат в президенты "Барселоны" объяснил огромную зарплату Месси.

Кокорин получил разрешение на работу в Италии: названа возможная дата дебюта.

"Аталанта" объявила о переходе полузащитника сборной Украины.

Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео).

"Манчестер Юнайтед" внесет в заявку Фила Джонса, который не играет больше года.

"Реал" обвиняет "Барселону" в нарушении правил ФФП из-за Месси.

"Рома" перехватила трансферную цель "Ювентуса".

Коваленко будет зарабатывать в "Аталанте" больше Миранчука.

Маурисио Почеттино назвал клубы, которые никогда не станет тренировать.

Соболев отметил годовщину перехода в "Спартак" песней МакSим (видео).

"Ливерпуль" взял в аренду еще одного защитника.

Все результаты 21-го тура Ла Лиги.