Главные новости дня: 1 февраля

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Главные новости дня: 1 февраля

Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 февраля.

Сборная России обыграла команду Грузии и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. В 1/2 финала россияне сыграют с Украиной. В другом матче 1/4 финала Испания разгромила Словакию. 

Определились полуфинальные пары Евро-2022 по футзалу.

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино летом будет отправлен в отставку.

"Манчестер Сити" продлил контракт с защитником Жоау Канселу.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов перешел в "Базель".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар стал обладателем награды Samba Gold.

Названа зарплата бразильца Юри Алберто в "Зените".

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле больше не сыграет за каталонский клуб.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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