Главные новости дня: 1 февраля

Фото: инстаграм РФС/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 февраля.

Сборная России обыграла команду Грузии и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. В 1/2 финала россияне сыграют с Украиной. В другом матче 1/4 финала Испания разгромила Словакию.

Определились полуфинальные пары Евро-2022 по футзалу.

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино летом будет отправлен в отставку.

"Манчестер Сити" продлил контракт с защитником Жоау Канселу.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов перешел в "Базель".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар стал обладателем награды Samba Gold.

Названа зарплата бразильца Юри Алберто в "Зените".

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле больше не сыграет за каталонский клуб.

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