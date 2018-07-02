Главные новости дня: 1 июля

В воскресенье, 1 июля, состоялись еще два поединка 1/8 финала ЧМ-2018. В первой игре историческую победу добыла сборная России, которая в серии пенальти одолела Испанию, а Игорь Акинфеев, отразивший два удара, стал лучшим игроком матча.

Отчет о матче Испания - Россия

Видеообзор матча Испания - Россия

Во втором матче определялся соперник России по четвертьфиналу. Так, сборная Хорватии в серии пенальти вырвала победу у Дании, чей голкипер Каспер Шмейхель был признан лучшим игроком матча.

Отчет о матче Хорватия - Дания

Видеообзор матча Хорватия - Дания

Также, с выходом в 1/4 финала, сборную России поздравило правительство страны в лице президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, а футболисты и болельщики продолжают праздновать успех команды.

Этот день не остался без рекордов. Так, Рамос стал рекордсменом сборной Испании, Дзюба вошел в историю сборной России, испанцы установили рекорд по количеству передач, Субашич вписал свое имя в историю Чемпионатов Мира, а Роналду повторил рекорд Швайнштайгера.

Кроме того, сегодня Иньеста объявил о завершении международной карьеры и по слухам в ближайшее время это же сделает Криштиану Роналду.

И напоследок о сборных: Лёв продолжит тренировать сборную Германии, появилась информация о травме Хамеса Родригеса, а Аргентина намерена избавиться от Сампаоли.

На клубном уровне сегодня произошло немного событий. Так, "Севилья" подписала капитана "Лилля", а также появилась информация о грядущем переходе Торрейры в "Арсенал".

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