Главные новости дня: 1 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 1 июля.

Определились полуфинальные пары Золотого кубка КОНКАКАФ-2019.

Бузова выложила в инстаграме видео с тренировки на "Камп Ноу".

Неймар поучаствовал в презентации новой формы ПСЖ.

"Челси" объявил об уходе пяти игроков.

Джанаев имеет предложения от двух клубов РПЛ.

Фанаты "Локомотива" обрушились с критикой на руководство клуба.

Райола заработает приличную сумму на трансфере де Лигта в "Ювентус".

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Рэшфордом.

"Челси" выкупил Ковачича.

"Спартак" закроет доступ на стадион журналисту Малосолову за расистские оскорбления в адрес Луиса Адриано.

Официально: Рабьо перешел в "Ювентус".

"Краснодар" попросил отложить рассмотрение вопроса о разрыве контракта с Мамаевым.

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