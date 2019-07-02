Главные новости дня: 1 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 1 июля.
Определились полуфинальные пары Золотого кубка КОНКАКАФ-2019.
Бузова выложила в инстаграме видео с тренировки на "Камп Ноу".
Неймар поучаствовал в презентации новой формы ПСЖ.
"Челси" объявил об уходе пяти игроков.
Джанаев имеет предложения от двух клубов РПЛ.
Фанаты "Локомотива" обрушились с критикой на руководство клуба.
Райола заработает приличную сумму на трансфере де Лигта в "Ювентус".
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Рэшфордом.
"Челси" выкупил Ковачича.
"Спартак" закроет доступ на стадион журналисту Малосолову за расистские оскорбления в адрес Луиса Адриано.
Официально: Рабьо перешел в "Ювентус".
"Краснодар" попросил отложить рассмотрение вопроса о разрыве контракта с Мамаевым.
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Бенитес договорился о контракте с китайским клубом "Далян Ифань"
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"Краснодар" попросил отложить рассмотрение вопроса о разрыве контракта с Мамаевым
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СМИ: Неймар намерен бойкотировать ПСЖ
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"Спартак" закроет доступ на стадион журналисту Малосолову за расистские оскорбления в адрес Луиса Адриано
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Официально: Рабьо перешел в "Ювентус"
Лента новостей
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Главные новости дня: 1 июля
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"Рома" в ближайшее время может подписать Игуаина
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1
Рэшфорд: "Для меня честь носить футболку "Манчестер Юнайтед"
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1
Федун заявил, что в возвращении Промеса в "Спартак" не было смысла
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"Монако" расстался с Андреа Раджи
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1
Дембеле может перейти в "Баварию" этим летом
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Сенегал и Алжир разгромили своих соперников на Кубке Африки
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"Крылья Советов" покинут два футболиста
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Кварацхелия прокомментировал свой уход из "Локомотива"
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"Саутгемптон" приобрел у "Ливерпуля" нападающего Дэнни Ингза
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Романьоли провел первую тренировку в "Спартаке"
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4
Бенитес договорился о контракте с китайским клубом "Далян Ифань"
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Матеу Морей стал игроком дортмундской "Боруссии"
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"Спартак" подарил Бакаеву торт в честь дня рождения
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Гвардиола заявил, что не вернется в "Барселону" или Германию
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Отец и юрист Неймара встретятся с директором "Барселоны"
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1
Акинфеев: "Смолов глупо поступил в серии пенальти с Хорватией и осознал это"
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Игрок "Селтика" Рогич может перейти в "Зенит"
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"Краснодар" попросил отложить рассмотрение вопроса о разрыве контракта с Мамаевым
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1
Федун прокомментировал конфликт Адриано и Набабкина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16