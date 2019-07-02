Главные новости дня: 1 июля

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Главные новости дня: 1 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 1 июля.

Определились полуфинальные пары Золотого кубка КОНКАКАФ-2019.

Бузова выложила в инстаграме видео с тренировки на "Камп Ноу".

Неймар поучаствовал в презентации новой формы ПСЖ.

"Челси" объявил об уходе пяти игроков.

Джанаев имеет предложения от двух клубов РПЛ.

Фанаты "Локомотива" обрушились с критикой на руководство клуба.

Райола заработает приличную сумму на трансфере де Лигта в "Ювентус".

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Рэшфордом.

"Челси" выкупил Ковачича.

"Спартак" закроет доступ на стадион журналисту Малосолову за расистские оскорбления в адрес Луиса Адриано.

Официально: Рабьо перешел в "Ювентус".

"Краснодар" попросил отложить рассмотрение вопроса о разрыве контракта с Мамаевым.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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