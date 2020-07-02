Главные новости дня: 1 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 1 июля.
"Зенит" победил "Тамбов", забив решающий гол на 91-й минуте.
"Уфа" и "Рубин" не выявили победителя в матче РПЛ.
"Ахмат" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ.
Гол Кокорина принес "Сочи" ничью в матче с "Динамо".
"Краснодар" не смог удержать победу над "Ростовом".
Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси".
"Интер" уничтожил "Брешию" в матче Серии А.
Игорь Черевченко ушел в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала".
"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом.
"Спартак" объявил об уходе Шюррле и Мельгарехо.
Лионель Месси стал лучшим игроком мира по системе "гол+пас" за последние 20 лет.
Диего Марадона может возглавить сборную Испании.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
Черевченко ушел в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала"
-
"Интер" уничтожил "Брешию" в матче Серии А
-
"Краснодар" не смог удержать победу над "Ростовом"
-
Гол Кокорина принес "Сочи" ничью в матче с "Динамо"
-
"Эвертон" обыграл "Лестер", "Арсенал" и "Ньюкасл" добыли разгромные победы в своих матчах
Лента новостей
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Главные новости дня: 1 июля
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Президент "Атлетико" оценил выступления Гризманна в "Барселоне"
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Тренер "Динамо" высказался о ничье с "Сочи"
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"Вильярреал" обыграл "Бетис", "Вальядолид" и "Леванте" победителя не выявили
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"Милан" вырвал ничью в матче со СПАЛ и другие результаты 29-го тура Серии А
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Мусаев прокомментировал результат матча с "Ростовом"
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Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси"
-
АЕК Карреры вышел на второе место в чемпионате Греции
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Карпин высказался о матче против "Краснодара"
-
Дзюба вошел в топ-5 лучших ассистентов "Зенита" в чемпионате
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Матч между "Ростовом" и "Краснодаром" стал самым длинным в истории РПЛ
-
Черевченко ушел в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала"
-
"Интер" уничтожил "Брешию" в матче Серии А
-
"Валенсия" Черышева уступила "Атлетику", "Гранада" одолела "Алавес"
-
"Краснодар" не смог удержать победу над "Ростовом"
-
Гол Кокорина принес "Сочи" ничью в матче с "Динамо"
-
"Эвертон" обыграл "Лестер", "Арсенал" и "Ньюкасл" добыли разгромные победы в своих матчах
-
Алексис Санчес прервал свою безголевую серию, длившуюся с сентября 2019 года
-
Сёмин отреагировал на слухи о переговорах с тульским "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18