Главные новости дня: 1 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 1 июля.

"Зенит" победил "Тамбов", забив решающий гол на 91-й минуте.

"Уфа" и "Рубин" не выявили победителя в матче РПЛ.

"Ахмат" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ.

Гол Кокорина принес "Сочи" ничью в матче с "Динамо".

"Краснодар" не смог удержать победу над "Ростовом".

Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси".

"Интер" уничтожил "Брешию" в матче Серии А.

Игорь Черевченко ушел в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала".

"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом.

"Спартак" объявил об уходе Шюррле и Мельгарехо.

Лионель Месси стал лучшим игроком мира по системе "гол+пас" за последние 20 лет.

Диего Марадона может возглавить сборную Испании.

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