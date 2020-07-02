Главные новости дня: 1 июля

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Главные новости дня: 1 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 1 июля.

"Зенит" победил "Тамбов", забив решающий гол на 91-й минуте.

"Уфа" и "Рубин" не выявили победителя в матче РПЛ.

"Ахмат" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ.

Гол Кокорина принес "Сочи" ничью в матче с "Динамо".

"Краснодар" не смог удержать победу над "Ростовом".

Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси".

"Интер" уничтожил "Брешию" в матче Серии А.

Игорь Черевченко ушел в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала".

"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом.

"Спартак" объявил об уходе Шюррле и Мельгарехо.

Лионель Месси стал лучшим игроком мира по системе "гол+пас" за последние 20 лет.

Диего Марадона может возглавить сборную Испании.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси"

Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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