Главные новости дня: 1 июля

Теги суперлига (европейская)джейдон санчолионель мессикилиан мбаппеспартак москвазенит санкт-петербургпсж

Главные новости дня: 1 июляФото: инстаграм Санчо

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 1 июля.

Суд Мадрида вынес решение в отношении УЕФА по делу Суперлиги.

"Боруссия" подтвердила переход Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед".

"Арсенал" сделал официальное предложение по Мануэлю Локателли.

Андрей Аршавин посоветовал сборной России кандидатуру нового тренера.

Стала известна причина торможения переговоров о продлении контракта Лионеля Месси с "Барселоной".

Килиан Мбаппе сказал руководству ПСЖ, что не продлит контракт.

"Фенербахче" хочет купить Артема Дзюбу.

"Зенит" нацелился на Джованни Симеоне.

Серхио Рамос в ближайшее время станет игроком ПСЖ.

"Спартак" вступил в борьбу за Адема Льяича.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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ЦСКА нацелился на защитника "Интера"

ЦСКА нацелился на защитника "Интера"

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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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16 Борнмут Борнмут 27 26
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19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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