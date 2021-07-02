Главные новости дня: 1 июля

Фото: инстаграм Санчо

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 1 июля.

Суд Мадрида вынес решение в отношении УЕФА по делу Суперлиги.

"Боруссия" подтвердила переход Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед".

"Арсенал" сделал официальное предложение по Мануэлю Локателли.

Андрей Аршавин посоветовал сборной России кандидатуру нового тренера.

Стала известна причина торможения переговоров о продлении контракта Лионеля Месси с "Барселоной".

Килиан Мбаппе сказал руководству ПСЖ, что не продлит контракт.

"Фенербахче" хочет купить Артема Дзюбу.

"Зенит" нацелился на Джованни Симеоне.

Серхио Рамос в ближайшее время станет игроком ПСЖ.

"Спартак" вступил в борьбу за Адема Льяича.

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