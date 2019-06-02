Главные новости дня: 1 июня

Сегодня, 1 июня, самым ярким событием в мире футбола стала победа "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов. Подопечные Клоппа обыграли "Тоттенхэм".

Для Юргена Клоппа этот трофей стал первым в карьере.

Во время финального матча Лиги чемпионов на поле выбежала полуголая фанатка. Мы подобрали ее самые яркие фотографии.

Владелец "Ливерпуля" пообещал выиграть АПЛ в следующем сезоне.

Погиб Хосе Антонио Рейес. Позже стала известна его возможная причина.

В СМИ появилась информация о том, что Неймара обвиняют в изнасиловании.

"Барселона" выдвинула Неймару четыре условия.

"Эсперанс" стал победителем африканской Лиги Чемпионов благодаря скандалу с участием VAR.

Дзюба рассказал о своём отношении к Массимо Каррере.

Сборная России тренируется в полном составе.

В сети появилось видео празднования испанского клуба с участием стриптизёрши.

ПСЖ хочет купить Роналду. Клуб обещает игроку зарплату в 50 миллионов евро.

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