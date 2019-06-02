Главные новости дня: 1 июня
Сегодня, 1 июня, самым ярким событием в мире футбола стала победа "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов. Подопечные Клоппа обыграли "Тоттенхэм".
Для Юргена Клоппа этот трофей стал первым в карьере.
Во время финального матча Лиги чемпионов на поле выбежала полуголая фанатка. Мы подобрали ее самые яркие фотографии.
Владелец "Ливерпуля" пообещал выиграть АПЛ в следующем сезоне.
Погиб Хосе Антонио Рейес. Позже стала известна его возможная причина.
В СМИ появилась информация о том, что Неймара обвиняют в изнасиловании.
"Барселона" выдвинула Неймару четыре условия.
"Эсперанс" стал победителем африканской Лиги Чемпионов благодаря скандалу с участием VAR.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16