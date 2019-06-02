Главные новости дня: 1 июня

Теги ливерпультоттенхэмхосе антонио рейеснеймармаурицио сарри

Главные новости дня: 1 июня

Сегодня, 1 июня, самым ярким событием в мире футбола стала победа "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов. Подопечные Клоппа обыграли "Тоттенхэм".

Для Юргена Клоппа этот трофей стал первым в карьере.

Во время финального матча Лиги чемпионов на поле выбежала полуголая фанатка. Мы подобрали ее самые яркие фотографии.

Владелец "Ливерпуля" пообещал выиграть АПЛ в следующем сезоне.

Погиб Хосе Антонио Рейес. Позже стала известна его возможная причина.

В СМИ появилась информация о том, что Неймара обвиняют в изнасиловании.

"Барселона" выдвинула Неймару четыре условия.

"Эсперанс" стал победителем африканской Лиги Чемпионов благодаря скандалу с участием VAR.

Дзюба рассказал о своём отношении к Массимо Каррере.

Сборная России тренируется в полном составе.

В сети появилось видео празднования испанского клуба с участием стриптизёрши.

ПСЖ хочет купить Роналду. Клуб обещает игроку зарплату в 50 миллионов евро.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Самые яркие фотографии Кинси Волански. Это она выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Самые яркие фотографии Кинси Волански. Это она выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов