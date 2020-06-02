Главные новости дня: 1 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 1 июня.
ПСЖ поборется за трансферную цель "Барселоны" и "Баварии".
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин допустил свое возвращение на пост главного тренера "железнодорожников".
Питерский "Зенит" продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.
"Спартак" и "Локомотив" интересуются ганским полузащитником Бернардом Менса.
ПСЖ стал фаворитом в споре за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о конфликте с нападающим клуба Артемом Дзюбой.
Нападающий "Сельты" Федор Смолов, скорее всего, продлит контракт с испанским клубом.
Форвард "Барселоны" Лионель Месси этим летом точно не покинет каталонский клуб.
В матче 29-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" обыграл "Кельн" и вышел на третье место в Бундеслиге.
Телеведущая Сенада Нуркич рассказала об интимных отношениях с защитником ЦСКА Седриком Гогуа.
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Ведран Чорлука приступил к тренировкам с "Локомотивом", нарушив правила карантина
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18