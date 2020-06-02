Главные новости дня: 1 июня

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Главные новости дня: 1 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 1 июня.

ПСЖ поборется за трансферную цель "Барселоны" и "Баварии".

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин допустил свое возвращение на пост главного тренера "железнодорожников".

Питерский "Зенит" продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.

"Спартак" и "Локомотив" интересуются ганским полузащитником Бернардом Менса.

ПСЖ стал фаворитом в споре за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о конфликте с нападающим клуба Артемом Дзюбой.

Нападающий "Сельты" Федор Смолов, скорее всего, продлит контракт с испанским клубом.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси этим летом точно не покинет каталонский клуб.

В матче 29-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" обыграл "Кельн" и вышел на третье место в Бундеслиге.

Телеведущая Сенада Нуркич рассказала об интимных отношениях с защитником ЦСКА Седриком Гогуа

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Гарет Бэйл сделал вид, что играет в гольф на тренировке "Реала"

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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