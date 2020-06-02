Главные новости дня: 1 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 1 июня.

ПСЖ поборется за трансферную цель "Барселоны" и "Баварии".

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин допустил свое возвращение на пост главного тренера "железнодорожников".

Питерский "Зенит" продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.

"Спартак" и "Локомотив" интересуются ганским полузащитником Бернардом Менса.

ПСЖ стал фаворитом в споре за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о конфликте с нападающим клуба Артемом Дзюбой.

Нападающий "Сельты" Федор Смолов, скорее всего, продлит контракт с испанским клубом.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси этим летом точно не покинет каталонский клуб.

В матче 29-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" обыграл "Кельн" и вышел на третье место в Бундеслиге.

Телеведущая Сенада Нуркич рассказала об интимных отношениях с защитником ЦСКА Седриком Гогуа.

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